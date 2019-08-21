Gündem HDPli belediye tahrik etti kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı
ŞIRNAK

Silopi'de kaçak elektriği önlemek amacıyla kurulan panolar tahrip edildi

HDP'li belediye tahrik etti kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı

Kaçak elektriğe karşı Silopi'de yıllardır kurulması engellenen panolar gerekli izinlerin alınmasının ardından dün kuruldu. Ancak HDP'li Silopi Belediyesi'nin engellemeleri ve tahriklerinin ardından kurulan kaçak elektrik önleyici panolar 1 saat sonra parçalandı.

Haber Merkezi IHA
Silopi'de kaçak elektriği önlemek amacıyla kurulan panolar tahrip edildi.
Silopi'de kaçak elektriği önlemek amacıyla kurulan panolar tahrip edildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde enerji kalitesini artırırken kaçak tüketimi de önlemesi için dün kurulan 4 pano, belediyenin engelleme ve tahriklerinin ardından gece kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı sonucu kullanılamaz hale geldi.

3,5 yıldır kurulması için mücadele veriliyor

Dicle Elektrik tarafından geliştirilen ve kaçak tüketimi önleyen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kayıt dışı tüketimde ısrar eden kesimlerin hedefi oldu. 1996 yılından beri dağıtım bölgesinde kullanılmaya başlanan bu panolara daha önce sadece kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olan kesimler tepki gösterirken, son zamanlarda bazı ilçe belediyeleri de bunlara katıldı. Son 3 buçuk yıllık sürede 94 panonun saldırılar sonucu tahrip edildiği Şırnak’ın Silopi ilçesinde de belediye, kaçak tüketimi önleyen ASOP’ların kurulmasını engelliyor.

DHA
Kaçak elektriği önlemek amacıyla kurulan panolar tahrip edildi

Belediye tahrik edince saldırı oldu

Bir süredir bu panoların kurulmaması için her türlü yolu deneyen Silopi Belediyesi, dün gerekli tüm resmi izinler alındıktan sonra Dicle Elektrik ekiplerince halkın kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi kullanabilmesi için Dicle Mahallesi’nde yapılmak istenen çalışmayı engelledi. Ekipleri çalışma bölgesinden zabıta marifeti ile uzaklaştıran belediye yetkililerinin tahriki sonucu gün içerisinde kurulan 4 ASOP, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Panolar tamamen tahrip edilirken, saldırı nedeniyle onlarca abone elektriksiz kaldı.

DHA
Kaçak elektriği önlemek amacıyla kurulan panolar tahrip edildi

Tahrip edilen panolar yenileniyor

Yaşanan saldırı üzerine polis inceleme başlatırken, Dicle Elektrik ekipleri yeniden engelleme olmaması için çalışmalarına bugün güvenlik görevlileri nezaretinde devam edecek. Dicle Elektrik yetkilileri, tahrip edilen panoların yerine yenilerinin kurulacağını açıkladılar. Yetkililer, bu panoları kurdukları mahallelerde enerji şebekesini yer altına aldıklarını, böylece tüketicilere çok daha kaliteli olmasının yanında kayıpsız ve kesintisiz enerji verebildiklerini bildirdiler.

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DHA
Kaçak elektriği önlemek amacıyla kurulan panolar tahrip edildi

Silopi’de Dicle Elektrik’in çalışma yapmak için kayyum döneminde belediye ile protokol yaptığı, şimdiki belediye yönetiminin bu sebeple zorluk çıkardığı kaydedildi.

Kaçak elektriği önlemek amacıyla kurulan panoları kırdılar
OYNAT 01:10
Kaçak elektriği önlemek amacıyla kurulan panoları kırdılar
Şırnak'ın Silopi ilçesinde HDP'li belediyenin engellemesine rağmen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından kaçak elektriği önlemek amacıyla kurulan panolar tahrip edildi.


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