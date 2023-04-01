Şimdiden koltuk hayali kuruyorlar

Millet İttifakı’nı oluşturan 6’lı Masa ortakları daha seçimin sonucunu görmeden kabine rekabetine tutuştu. Kırmızı plaka hayali kuran isimler bazen bu isteklerini dolaylı yoldan bazense açıktan ifade etmekten geri durmuyor. Son olarak İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna talip oldu. TBMM’de Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin görüşmelerde söz alan Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Sataşmadan geçemeyeceğini” söyleyerek, Çavuşoğlu’nun Dışişleri Komisyonu’na bu yasama döneminde hiç uğramadığını ifade etti. Erozan, “Veda için de gelmedi ama ben kendisini devir teslim için bekliyorum” diyerek, Dışişleri Bakanlığı’na talip olduğunu dile getirdi. Öte yandan bakanların, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bakanlık bütçelerinin görüşmeleri dışında kalan komisyon toplantılarına katılmaları zorunlu değil.