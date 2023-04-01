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Şimdiden koltuk hayali kuruyorlar

Millet İttifakı seçimin sonucunu görmeden kabine rekabetine tutuştu. İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna talip oldu.

Uğur Duyan
04:00 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan.

İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan.

Millet İttifakı’nı oluşturan 6’lı Masa ortakları daha seçimin sonucunu görmeden kabine rekabetine tutuştu. Kırmızı plaka hayali kuran isimler bazen bu isteklerini dolaylı yoldan bazense açıktan ifade etmekten geri durmuyor. Son olarak İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna talip oldu. TBMM’de Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin görüşmelerde söz alan Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Sataşmadan geçemeyeceğini” söyleyerek, Çavuşoğlu’nun Dışişleri Komisyonu’na bu yasama döneminde hiç uğramadığını ifade etti. Erozan, “Veda için de gelmedi ama ben kendisini devir teslim için bekliyorum” diyerek, Dışişleri Bakanlığı’na talip olduğunu dile getirdi. Öte yandan bakanların, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bakanlık bütçelerinin görüşmeleri dışında kalan komisyon toplantılarına katılmaları zorunlu değil.


Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık
Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık

Masada yaşanan krizin ardından oyları dibe vuran İYİ Parti, şüpheli bir provokasyonla yeniden kendini gündeme getirdi. İYİ Parti İstanbul İl binasına ateş açıldı. Emniyet ekipleri, titiz bir çalışma başlatırken, Akşener'in saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmasına tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis ekiplerinin titizlikle tahkikat başlattığını ve olayın failinin araştırıldığını belirterek, "Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" ifadelerini kullandı.


#Altılı Masa
#Seçim
#İYİ Parti
#Ahmet Kamil Erozan
#Dışişleri Bakanlığı
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