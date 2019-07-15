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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Simgelerle dolu

FETÖ’cü hainlerin darbe girişimi esnasında bombaların hedefi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, şimdi de o gecenin anısının yaşatılacağı bir müzeye ev sahipliği yapacak. Müzede şehitlerin hikayeleri ve panoramik detaylar yer alacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin saldırısında zarar gören Millet Camii önündeki alan özel bir camekanla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısına yapılması talimatını verdiği 15 Temmuz Milli Mücadele Müzesi’nin inşa çalışmaları tamamlandı.

Müze, hemen yanıbaşında yer alan Şehitler Abidesi’nin tamamlayıcı özelliğini taşıyacak. Müze ve çevresi simgelerle dikkat çekiyor. Darbe girişiminin 3’ncü yıldönümünde hizmete girmesi planlanan müze ile hainlere karşı destan yazan kahramanlar ölümsüzleşiyor.

ŞEHİTLERİN HİKAYELERİ

15 Temmuz gecesi yaşananlar, modern müzecilik teknikleriyle anlatılacak. Müzede 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koyarken şehit olan vatandaşlar için de özel bölümler hazırlanacak. Proje terör örgütleri FETÖ, PKK-PYD/YPG, DEAŞ kuklalarla sembolize edilecek.

Özel alanda bazı ışık ve ses efektleri ile görüntülerin de kullanılacağı müzede, şehitlerin isimleri bir duvara sıralanarak hayat hikayeleri de anlatılacak. Müzede şehit ve gazilerin bazı özel eşyalarının yanı sıra 15 Temmuz gecesi zarar gören bazı araçların da sergilenmesi planlanıyor.

PANORAMİK DETAYLAR

FETÖ ile mücadele de özel bir alanda anlatılacak. Müze içerisindeki sergi alanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla vurguladığı ‘Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet’ ilkesi vurgulanacak. Yeşil alana uyumlu şekilde tasarlanan müzede kapalı alanlar zemin altında planlandı. Müze daha çok açık alanlardan oluşacak. Ağaçlar arasında yapılacak yürüyüş yollarında 15 Temmuz ile ilgili çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek. Müze alanında darbe gecesi yaşanan tüm detaylara panoramik şekilde yer verilecek.

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MÜZENİN ŞİFRELERİ

Müzenin açık olan bölümünde havuz ortasında yürüyüş yolu Türkiye haritası şeklinde başlarkenbina ay ve yıldız motifi ile Türk bayrağını çağrıştırıyor. Müzenin proje alanı içinde ise küçük bir havuz dikkat çekiyor. Havuzun 15 Temmuz’da İstanbul Şaraçhane’de abdest alırken şehit düşenler için tasarlandığı belirtilirken, müzenin duvarlarında İstiklal Marşı’nın mısraları da yer alıyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler son olarak müzenin yanında bulunan ‘Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet’ ilkesini simgeleyen 15 Temmuz Anıtını ziyaret edecek.

  • 15 Temmuz’a özel logo
  • 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıldönümü kapsamında düzenlenecek anma etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın (CİMER) koordinesinde yürütülecek. CİMER tarafından oluşturulan ‘www.15temmuz.gov.tr’ adlı internet sitesinde 15 Temmuz’la ilgili yeni logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar yer alıyor. “www.15temmuz.gov.tr” sitesinde ayrıca etkinliklerde kullanılacak 15 Temmuz fotoğraf seçkisi ile özel olarak hazırlanan videolar ve diğer dokümanlar da bulunuyor.
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