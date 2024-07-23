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Sinan Ateş davasında 15 polis hakkında suç duyurusu

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada, Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel'in duruşma düzenini bozduğu için salondan çıkarılması talimatını yerine getirmediği gerekçesiyle 15 polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

17:25 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 17:25 - 23/07/2024 Salı
DHA
Sinan Ateş
Sinan Ateş

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davanın 2 Temmuz'da görülen duruşmasında mahkeme başkanıyla Ateş ailesinin avukatları arasında tartışma yaşandı.


Tartışmanın sanık ve müşteki avukatları arasında devam etmesi üzerine, mahkeme başkanı, Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel'in duruşmadan çıkarılmasını istedi.


Salonda görevli polisler, mahkeme başkanının talimatını yerine getirmedi.


Mahkeme başkanı, salondaki kolluk görevlilerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.D., Şube Müdürü Tedbirlerden Sorumlu Müdür U.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 polis hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.


Suç duyurusu tutanağında 15 polisin isimleri yer alırken, sanık Serdar Öktem'in savunması alınırken duruşma düzenini bozduğu için avukat Ali Yücel'in salondan çıkartılması yönünde kolluk görevlilerine defaaten talimat verildiği halde, mahkeme başkanı tarafından verilen talimatın yerine getirilmediği, avukatın duruşma salonu dışına çıkartılmasından vazgeçilmek zorunda kalındığı ifade edildi.


Duruşma sırasında mahkeme başkanı olaya şu sözlerle tepki göstermişti:

"Sicillerini istiyorum. Görevlerini yerine getirmediler. Beni burada bas bas bağırttılar. Anlaşıldı mı, tutanağınızı tutun. Polisler hakkında da tutanak tutacaksınız. Ben burada 10 defa emir vermek zorunda değilim. Herkes yerine otursun. Bağırarak iş yapmak zorunda değilim. Polisler de sorumlu, orada düzeni bozanlar da sorumlu. Neye çekiniyorsunuz siz? Emri ben vermişim, talimatı ben vermişim, niye yerine getirmiyorsunuz? Günahı, sevabı, hukuki bütün sorumluluğu bana ait. Niye yerine getirmiyorsunuz, neyden korkuyorsunuz? Ayıp, devletin gücünü göstermekten bu kadar aciz misiniz? Yasayı uygulamaktan bu kadar aciz misiniz? Ne geçiyor elinize düzeni bozunca?"

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Ayşe Ateş görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Bir saat süren görüşmeye iki kızıyla gittiğini belirten Ateş, kendilerine vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını aktaran Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." diye konuştu. Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti." açıklamasında bulundu. Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adeletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi." dedi.


#Sinan Ateş
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28 dakika önce
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