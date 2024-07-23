Sinan Ateş davasında 15 polis hakkında suç duyurusu

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davanın 2 Temmuz'da görülen duruşmasında mahkeme başkanıyla Ateş ailesinin avukatları arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın sanık ve müşteki avukatları arasında devam etmesi üzerine, mahkeme başkanı, Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel'in duruşmadan çıkarılmasını istedi.
Salonda görevli polisler, mahkeme başkanının talimatını yerine getirmedi.
Mahkeme başkanı, salondaki kolluk görevlilerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.D., Şube Müdürü Tedbirlerden Sorumlu Müdür U.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 polis hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu tutanağında 15 polisin isimleri yer alırken, sanık Serdar Öktem'in savunması alınırken duruşma düzenini bozduğu için avukat Ali Yücel'in salondan çıkartılması yönünde kolluk görevlilerine defaaten talimat verildiği halde, mahkeme başkanı tarafından verilen talimatın yerine getirilmediği, avukatın duruşma salonu dışına çıkartılmasından vazgeçilmek zorunda kalındığı ifade edildi.
Duruşma sırasında mahkeme başkanı olaya şu sözlerle tepki göstermişti: