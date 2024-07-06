Sinan Ateş davasında ara karar: 10 tahliye

Cinayet gününün en önemli tanıklarından suikast sırasında Sinan Ateş’in yanında olan ve Ateş’in Hacettepe Üniversitesi'nden öğrencisi Ahmet Keçik, SEGBİS bağlantısıyla katıldığı duruşmada şu beyanda bulundu: “Saldırgan çok seri şekilde en az 9-10 el atışla, doğrudan Sinan Ateş’i hedef aldı. Ben bir aracın arkasına saklandım. Daha sonra kendimi savunma ihtiyacı duyduğum için Sinan Ateş’in belindeki silahı alıp birkaç el ateş ettim. Rahmetliyi kontrol ettim, herhangi bir tepki vermedi. Selman Bozkurt yere çökmüştü. Onu da kontrol ettikten sonra silahları alıp ofise götürdüm. Yukarıda çalışan bir abla vardı, ona teslim edip döndüm, yaralılara tampon yapmaya çalıştım. Öncesinde ambulansı aramıştım zaten, ambulans geldi ve götürdü.”