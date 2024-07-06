Sinan Ateş davasında ara karar: 10 tahliye

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davada mahkeme ara kararını açıkladı. 22 sanığın yargılandığı davada mahkeme 10 ismi tahliye etti. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın dün beşinci celsesi görüldü. Tanık beyanlarının tamamlanması sonrası verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay’ın adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyesine karar verdi.
SİLAHLARI OFİSE GÖTÜRDÜM
Cinayet gününün en önemli tanıklarından suikast sırasında Sinan Ateş’in yanında olan ve Ateş’in Hacettepe Üniversitesi'nden öğrencisi Ahmet Keçik, SEGBİS bağlantısıyla katıldığı duruşmada şu beyanda bulundu: “Saldırgan çok seri şekilde en az 9-10 el atışla, doğrudan Sinan Ateş’i hedef aldı. Ben bir aracın arkasına saklandım. Daha sonra kendimi savunma ihtiyacı duyduğum için Sinan Ateş’in belindeki silahı alıp birkaç el ateş ettim. Rahmetliyi kontrol ettim, herhangi bir tepki vermedi. Selman Bozkurt yere çökmüştü. Onu da kontrol ettikten sonra silahları alıp ofise götürdüm. Yukarıda çalışan bir abla vardı, ona teslim edip döndüm, yaralılara tampon yapmaya çalıştım. Öncesinde ambulansı aramıştım zaten, ambulans geldi ve götürdü.”
İLK ATIŞTA ATEŞ YERE KAPANDI
Mahkeme salonundan Ahmet Keçik'e yöneltilen sorular üzerine, Sinan Ateş’in tehdit edildiğinden haberi olmadığını, ilk atışta namaz kılarken secdeye kapanır gibi düştüğünü, sanıkların iddia ettiği gibi “Reis’i vurduk” gibi bir söz duymadığını, Ateş’e kendisinin, “Başkan”, Selman Bozkurt’un, “Abi” diye hitap ettiğini dile getirdi.
OLAY YERİNDEKİ SİLAHLAR
Sanık avukatlarının yönelttiği, “Kolluktaki ifadenizde silahları götürmeniz için Selman Bozkurt’un talimat verdiğini söylemişsiniz" sorusuna Keçik, "Emir vermedi ama yaralıyken silahı elinden aldığımda, ‘Bunları iyi koru, başına bir şey gelmesin’ dedi" cevabını verdi.
PLAKA BANTLIYDI
İlk tanık motokurye Y.M. suikast günü Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde siparişe giderken, ışıklarda beklediği sırada iki kişinin hızla motorsiklete bindiğini söyledi. Mahkeme Başkanı’nın soruları üzerine Y.M., bir kişinin kasklı motorda olduğunu, arkadan gelen bir kişinin de motora bindiğini, kasksız olduğunu, motoru hızlı kullandıkları için dikkatini çektiğini anlattı. Başkan, motorun plakasını sorunca da Y.M., “35 E… Dïğer kısmı bantlıydı.” dedi.
Tahliye kararlarının açıklanması sonrası, savcılık mütalaası için duruşma 19 Temmuz tarihine ertelendi.