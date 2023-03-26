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Gündem

Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaşarak dördüncü aday oldu

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

16:24 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sinan Oğan

Sinan Oğan

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre Oğan, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı.


Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında, cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Davut Turan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor.


Bugün de devam edecek imza verme işlemi, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek.


Bu arada YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvurusu kabul edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 25 Mart Cumartesi günü cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı.


Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini belirterek, 24 Mart Cuma günü cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdı.





#sinan oğan
#seçim
#cumhurbaşkanlığı adaylığı
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