Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaşarak dördüncü aday oldu

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yapan isimler için imza süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için katılım yapan adayların 100 bin imza toplamaları gerekiyor. Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylığını geri çekti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise 100 bin imzaya ulaşan ilk isim oldu.