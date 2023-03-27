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Gündem

Sinan Oğan da imzayı topladı

Muharrem İnce’nin ardından Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı topladı. Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce’nin ardından 4. cumhurbaşkanı adayı oldu.

04:00 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaşarak 4. aday oldu.

Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaşarak 4. aday oldu.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama süreci devam ediyor. ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK’nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı. Oğan, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ardından 4’üncü cumhurbaşkanı adayı oldu. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlere imza vermede bugün son gün. Seçmenlerin adaylar için imza vermesi için tanınan süre ise bugün saat 20.00’de doluyor.



#Seçim
#ATA İttifakı
#YSK
#Sinan Oğan
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