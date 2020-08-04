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Gündem Sinan Oğanın hedef gösterdiği Yeni Şafak Editörü Hamza Hıdır tehdit mesajları alıyor
POLİTİKA

Sinan Oğan'ın hedef gösterdiği Yeni Şafak Editörü Hamza Hıdır tehdit mesajları alıyor

Yeni Şafak Editörü Hamza Hıdır, geçtiğimiz günlerde hazırladığı "Suç ortakları sizlersiniz!" başlıklı haberle Suriyelilere yönelik saldırılara dikkat çekmiş ve söz konusu haber sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. İYİ Partili Ümit Özdağ ve Sinan Oğan gibi isimlerin Suriyelileri hedef alan ırkçı ve nefret söyleminin sokağa şiddet olarak yansıdığı belirtilen haber üzerine Sinan Oğan bir paylaşım daha yapmış ve editörümüzü hedef göstermişti. Yapılan paylaşımın ardından Hıdır'a tehdit mesajları gelmeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Sinan Oğan Suriyelileri hedef almaya devam ediyor.
İYİ Partili Sinan Oğan Suriyelileri hedef almaya devam ediyor.

İYİ Parti’li Ümit Özdağ, Mehmet Arslan, İlay Aksoy, Seyit Yücel ile Sinan Oğan gibi isimlerin Suriyelilere yönelik sistematik nefret söylemi, sokaklara ‘ırkçı şiddet’ olarak yansıyor. Bu konu üzerinden hazırlanan "Suç Ortakları sizlersiniz!" haberi, Suriyelilere yönelik saldırılara dikkat çekerken sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sosyal medya hesaplarından Suriyelileri hedef gösteren Sinan Oğan, son olarak Yeni Şafak Editörü Hamza Hıdır'ın geçtiğimiz günlerde hazırladığı "Suç ortakları sizlersiniz!" başlıklı haberini paylaşarak hedef gösterdi. Oğan "Savcılığa çağrımdır. Yeni Şafak Gazetesi Suriyeli Hamza Khedr'a (Hamza Hıdır) bizi hedef gösteren haber yaptırarak suç işliyor. Bir adım ötesi Suriyelilerin eline silah verip saldırtmaktır!" ifadelerini kullandı.

  • Yapılan bu paylaşımın ardından editörümüz Hamza Hıdır tehdit mesajları almaya başladı.

Suç ortakları sizsiniz!
GÜNDEM
Suç ortakları sizsiniz!

Öte yandan sosyal medya hesaplarından Suriyelileri hedef gösteren söz konusu isimler şimdiye dek birçok ırkçı kampanyaya imza attı. İşte, Sinan Oğan’ın son haftalarda paylaştığı mesajlardan birkaçı.

-Buraya sadece Esad için değil IŞİD’den de kaçıp geldiler. IŞİD işgali bittiğine göre bu insanlar geriye dönebilirler. Bu insanlar yurtlarına dönsünler diyoruz. Bunlardan doğal ne olabilir?

-Türkiye büyük bir mülteci deposuna çevrilmiş durumda. Yarın bunların her birisinin bir canlı bomba olma ihtimali yüzde yüzdür. Yarın bunların her birinin bir kapkaçcı, bir hırsız, bir tecavüzcü bir cani olma ihtimali yüzde yüzdür. Biz mecbur muyuz...

Sosyal medya teröristleri
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