Sinan Oğan'ın hedef gösterdiği Yeni Şafak Editörü Hamza Hıdır tehdit mesajları alıyor

İYİ Parti’li Ümit Özdağ, Mehmet Arslan, İlay Aksoy, Seyit Yücel ile Sinan Oğan gibi isimlerin Suriyelilere yönelik sistematik nefret söylemi, sokaklara ‘ırkçı şiddet’ olarak yansıyor. Bu konu üzerinden hazırlanan "Suç Ortakları sizlersiniz!" haberi, Suriyelilere yönelik saldırılara dikkat çekerken sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sosyal medya hesaplarından Suriyelileri hedef gösteren Sinan Oğan, son olarak Yeni Şafak Editörü Hamza Hıdır'ın geçtiğimiz günlerde hazırladığı "Suç ortakları sizlersiniz!" başlıklı haberini paylaşarak hedef gösterdi. Oğan "Savcılığa çağrımdır. Yeni Şafak Gazetesi Suriyeli Hamza Khedr'a (Hamza Hıdır) bizi hedef gösteren haber yaptırarak suç işliyor. Bir adım ötesi Suriyelilerin eline silah verip saldırtmaktır!" ifadelerini kullandı.

Bizi hedef gösterme haberini yapan Suriyeli çıktı!

Savcılığa çağrımdır. Yeni Şafak Gazetesi Suriyeli Hamza Khedr'a (Hamza Hıdır) bizi hedef gösteren haber yaptırarak suç işliyor. Bir adım ötesi Suriyelilerin eline silah verip saldırtmaktır!@umitozdag @ilay_aksoy @SeyitYucel06 pic.twitter.com/k0PGFo6Dum — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) August 3, 2020

Yapılan bu paylaşımın ardından editörümüz Hamza Hıdır tehdit mesajları almaya başladı.

GÜNDEM Suç ortakları sizsiniz!

Öte yandan sosyal medya hesaplarından Suriyelileri hedef gösteren söz konusu isimler şimdiye dek birçok ırkçı kampanyaya imza attı. İşte, Sinan Oğan’ın son haftalarda paylaştığı mesajlardan birkaçı.

-Buraya sadece Esad için değil IŞİD’den de kaçıp geldiler. IŞİD işgali bittiğine göre bu insanlar geriye dönebilirler. Bu insanlar yurtlarına dönsünler diyoruz. Bunlardan doğal ne olabilir?

REKLAM

-Türkiye büyük bir mülteci deposuna çevrilmiş durumda. Yarın bunların her birisinin bir canlı bomba olma ihtimali yüzde yüzdür. Yarın bunların her birinin bir kapkaçcı, bir hırsız, bir tecavüzcü bir cani olma ihtimali yüzde yüzdür. Biz mecbur muyuz...

GÜNDEM Sosyal medya teröristleri