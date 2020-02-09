Sınav işlemleri için mobil uygulama

ÖSYM aday işlemlerinin yapıldığı AİS mobil uygulaması, Google Play Store ve Apple App Store’da erişime sunuldu. Uygulama ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM’nin çağın gereksinimleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek dijital dönüşüm için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

BAŞVURULAR DA YAPILACAK

Akıllı cihazlar üzerinden ulaşılan mobil uygulamaların giderek arttığına dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti: “AİS mobil uygulamasıyla adaylar, takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilecek. ÖSYM Mobil uygulamasının adaylara sunduğu yeniliklerden biri de bildirim gönderme özelliği. Bu özellik sayesinde adaylar telefonlarına gelecek bildirimle açıklanan sınav sonuçlarından anında haberdar olacak ve başvuru tarihlerini kaçırmadan işlem yapabilecek. Başvuru süreci devam eden 2020 YKS adaylarımız, başvurularını mobil uygulamamızı kullanarak da yapabilirler.”

TAKVİM BİLGİLERİ DE MEVCUT

Uygulamaların kullanıcı dostu tasarımıyla kolayca kullanılabilir olduğuna işaret eden Aygün, ÖSYM AİS mobil uygulamasının Google Play Store ve Apple App Store’da erişime açıldığını bildirdi. ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden adayların başvuru ve tercihlerini yapabileceğini, bunlara ilişkin güncelleme ve görüntüleme işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceğini söyleyen Aygün, “Adaylar sınav sonuçlarını ve tercih sonuçlarını da uygulamadan görüntüleyebilecek. Ayrıca adaylar ÖSYM’ye gönderecekleri dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını da mobil uygulama üzerinden alabilecek” diye konuştu.