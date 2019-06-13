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EĞİTİM

Sınava girecek öğrencilere öneriler

YKS’ye az bir süre kala sınav kaygısı yaşayan öğrencilere önerilerde bulunan uzmanlar özellikle zaman yönetiminin çok önemli olduğunu vurguladı. Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, zamanı doğru kullanamamanın YKS’de yapılan en önemli hata olduğunu ve zorlanılan sorunun sonraya bırakılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS 15 ve 16 Haziran’da yapılacak
YKS 15 ve 16 Haziran’da yapılacak

Üniversiteye girişte bu yıl ikinci kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 15 ve 16 Haziran’da yapılacak olan YKS ile birlikte adaylar, okumak istedikleri bölüme girmek için TYT, AYT ve YDT sınavlarında ter dökecekler.

Sınav öncesinde öğrencilere son tavsiyelerde bulunan uzmanlar zaman yönetimi ve stres seviyesini kontrol altında tutmanın önemine vurgu yaptı. Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin zamanın doğru kullanılması ve sorulardaki ipuçlarının iyi analiz edilmesi gerektiğine değindi.

Öğrencilerin sınava sayılı günler kala bildiklerini unutmuş ya da gerektiği kadar çalışmamış gibi hissetmelerinin olağan bir süreç olduğuna değinen Barış Sezgin, sınav esnasında öğrenilen her şeyin hatırlanacağına dikkat çekti.

KENDİ YÖNTEMİNİZİ BULUN

Sınava hazırlık sürecinde çözdükleri deneme sınavlarında en iyi sonuç alınan yöntemin, gerçek sınavda da izlenmesi gerektiğine değinen Sezgin, “Sınav günü daha önceki soru çözümlerinde denenmeyen yöntemler kullanılmamalı. Ayrıca sınavdan kaç gün önce ders çalışmayı bırakmalıyım diye de öğrenciler kendine sormamalı. Bazı öğrenciler son akşam bile test çözerken bazıları 2 gün önce soru çözümünü bırakırsa rahat eder. Kendilerini daha iyi hissedecekleri yöntemle rahat olacakları için motivasyonları da düşmeyecektir” dedi.

TURLAMA TEKNİĞİNİ KULLANIN

Zamanı doğru kullanamamanın YKS’de yapılan bir farklı bir hata olduğunu ve zorlanılan sorunun sonraya bırakılması gerektiğini söyleyen Sezgin, şöyle devam etti:

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Bu uygulama ile hem zamandan kazanacağınız hem de moralinizi yüksek tutacağınız bir sınav geçirmiş olursunuz. Zaman kazanmak için bir başka yöntem ise turlama tekniğidir. Bir testteki çok kolay, kolay ve normal soruları 1.turda çözerek diğerlerini 2.tura bırakmaya turlama tekniği denir. Turlama tekniği hata oranınızı azaltırken, zamanı daha iyi kullanmanıza yardımcı olur.

SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı

Stresinizi kontrol edin

YKS’ye girecek olan öğrencilere önerilerde bulunan SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, “Başarının anahtarı, sınav stresini kontrol edebilmek ve sınava kendinden emin, dinlenmiş, ne istediğini bilerek girmektir” dedi.

Öğrencilere “Sınavı, uzun ve meşakkatli bir süreç sonunda hayatınıza yön verebilmek için atmanız gereken son bir engel olarak düşünün. Gözünüzde büyütmeden ancak hafife de almadan atlamanız gereken bu son adım için hazırlıklarınızı son ana bırakmayın” önerisinde bulunan Rektör Dağlı, şöyle devam etti: “Panik yapmadığınız sürece sınav sabahı yaşadığınız stres ve sıkıntının çoğu, sınavın başlamasıyla birlikte azalacaktır. Yeter ki hayatınızı şekillendirmek için sınavın aşılması gereken önemli engellerden biri olduğunu unutmayın.”

  • Deneme sınavlarına devam edin
  • Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, öğrencilerin bu süreçte sınav kaygısını artıracak olumsuz düşüncelerden sıyrılmalarını önerdi. Öğrencilerin sınava kalan süreyi iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen İzgiman, “Adaylar Cuma gününe kadar deneme sınavı çözebilirler. Çünkü sınava son birkaç gün kala en iyi hazırlık stratejisi öğrencilerin deneme sınavı çözmeleridir" dedi.

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