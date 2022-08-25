Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor.

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programlarından mezun olan ya da bu programlarda halen öğrenim gören kişilerin herhangi bir sınava girmeden kayıt yaptırmalarına ve ikinci bir diploma almalarına olanak tanıyan ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ ön kayıtları devam ediyor. Haziran ayında başlayan ön kayıtların 2 Ekim’de tamamlanmasıyla birlikte kesin kayıt işlemlerini de yaptıran adaylar ikinci üniversitelerine başlamış olacak.

Kayıtlar Ne Zaman Sona Eriyor?

Bünyesinde 13 lisans, 30 ön lisans ve 4 lisans tamamlama programı olmak üzere toplam 47 program ile eğitimini sürdüren ATA-AÖF’nin her yıl binlerce öğrenciyi mezun ettiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı ya da mezun olan öğrenciler için Sınavsız İkinci Üniversite sürecinin devam ettiğini belirtti. Öğrencilerin çağdaş bilgiyle donatıldığını aktaran Rektör Çomaklı: “Akademik kadrosu ve donanımlı alt yapısı ile tüm bölümlerde nitelikli bir eğitimin verildiği ATA-AÖF, yeni akademik dönem için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Güncellenen ders müfredatları ve deneme sınavları ile öğrencilerini bekleyen fakültemiz, binlerce mezunu ile ülke yükseköğretimine katkı sunmayı sürdürüyor. Modern yapısı ile birçok yeniliğe öncü olan fakültemizde İkinci Üniversite kesin kayıt tarihi 2 Ekim 2022 tarihinde sona eriyor” şeklinde konuştu.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtları Nereden Nasıl Yapılıyor?

ATA-AÖF İkinci Üniversite kayıtları 6 Haziran-2 Ekim tarihleri arasında alınıyor. Kesin kayıtlar ise 29 Ağustos tarihinde başlıyor. Çevrim içi başvuru işlemleri https://obs.atauni.edu.tr/AOF/... adresinden e-devlet şifresi ile yapılıyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor.

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Neden İkinci Üniversite Tercih Etmeliyim?