Sincan Belediyesinden 5 yıllık tanıtım

Tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan' ve Sincan halkı katıldı.

Belediyenin Z raporunu açıklayan Ercan 5 yıllık tüm yatırımların 1 milyar 600 Milyon TL olduğunu ifade etti. Belediyenin borcunun da sıfır TL olduğunu ifade eden Başkan Ercan, “Sincan Yeni Yüzyıl’a hazır” teması ile düzenlenen toplantıda şöyle konuştu;

Sincanı daha yukarı taşıyoruz

‘’534 araçlık, iş makinelerinden, otobüsünden oluşan kocaman bir filomuz var. Bu filomuzu büyük oranda yeniledik. Tertemiz bir Sincan mottosuyla temizlikte Sincan'ı daha da yukarılara taşıyoruz. Yüz binlerce ton asfalt, kilometrelerce yol, 67 yeni park ekledik.’’

Sosyal belediyecilik

‘’7/24 hizmet veren çözüm merkezimiz var. Bizim bir hayır çarşımız var. Burada her şey sıfır, bütün eşyalar, elbisesi, ayakkabısı, oyuncağı, gıda, temizlik, gelinlik, damatlık bu şekilde dolu mağaza. Aynı zamanda sosyal destek kartı uygulamasını bir 4 yıldır yapıyoruz. Para yüklüyoruz, vatandaşlarımız istediği mağazadan, istediği marketten ihtiyaçları ne ise onu alıyorlar.’’

Günlük 300 bin kişiye sıcak yemek

‘’Ayrıca çölyak desteğimiz var, onlara da kartlarımız var. Glutensiz ürünlere ulaşma, satın alma meselesinde yardımcı olmak için kartta parasal destek veriyoruz. Günlük, bin 300 kişiye sabah akşam günde iki öğün sıcak yemeklerini dağıtıyoruz ücretsiz. Evlenemeyen, düğün yapamayan gençlerin düğününü yapıyoruz. Hatta damadın iş bulması konusunda yardımcı oluyoruz, damadın işi yok ise.’’

37 Branşta meslek edinme kursları

‘’Eğitimde, kreşlerle, anne çocuk evleriyle okul öncesinden başlıyoruz. 37 branşta hobi, meslek edindirme çok sayıda kurslar düzenliyoruz. Dijital soru bankası ile üniversiteye hazırlanan gençlere bir modül hazırladık. Bunu telefon, tablete yüklüyorlar 17 yayınevine ait 980 kitap 350 bin soru. ‘Başka para verip bir kaynak almanıza gerek yok, bu size yeter.’’

Bilim merkezi kuruluyor

‘’Bilim ayağında şu anda T3 Vakfı ile birlikte hareket ediyoruz. Bir bilim merkezi kuruyoruz. Yüksek teknoloji üretme kapasitesine sahip gençler yetiştirmek amacımız. Matematik müzesi kurduk. Ve dijital dönüşüm merkezimiz var, dijital dönüşüm akademimiz var. Burada e-kodlamadan, e-ticaretten, dijital fotoğrafçılığa kadar bilişim ve dijital dünyanın yeniliklerini gençlerimize anlatıyoruz.’’



