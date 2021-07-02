​Sincan fen lisesine kavuşuyor​

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan için çok mutlu bir gün olduğunu ifade etti.

Ankara Sincan’a yönelik eğitim yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Erman Ilıcak Fen Lisesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, MEB Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Ak Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Aslanargun, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, “Türkiye bu alanda ciddi bir değişim dönüşüm yaşadı. 20-30 yıl önce bir okulun tahtasını değiştirmek için ya da boyasını yapmak için hayırsever ararken, bugün artık çok modern okulları yapmak için hayırseverlerimiz yarış halinde. Türkiye belli bir eşiği aştı” dedi.

‘SİNCAN İÇİN ÇOK GÜZEL BİR GÜN’

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan için çok mutlu bir gün olduğunu ifade etti. Başkan Ercan, “Sincan’ın vizyonunu, ufkunu daha da yukarılara çıkartacak nice pırlantalar yetişecek. Çok istediğim bir hizmetti, en önemli hayallerimden biriydi bu. Çok temaslarımız oldu bu konuda. Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımızla defalarca görüşmeler yaptık. Bölge milletvekilleri ile konuştuk. Onların çabasını ve gayretini istedik. İlçe başkanımız, kaymakamımız dahil herkes bu işin içine dahil oldu. Erman Ilıcak’a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun böyle güzel bir hizmete vesile olduğu için” ifadelerini kullandı.