Gündem Sincan fen lisesine kavuşuyor
ANKARA

Sincan fen lisesine kavuşuyor

Sincan’a fen Lisesi kazandırmak için düğmeye basıldı. Erman Ilıcak Fen Lisesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Lisede nice pırlantalar yetişecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sincan fen lisesine kavuşuyor​
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan için çok mutlu bir gün olduğunu ifade etti.

Ankara Sincan’a yönelik eğitim yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Erman Ilıcak Fen Lisesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, MEB Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Ak Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Aslanargun, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan ve çok sayıda davetli katıldı.

  • Törende konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, “Türkiye bu alanda ciddi bir değişim dönüşüm yaşadı. 20-30 yıl önce bir okulun tahtasını değiştirmek için ya da boyasını yapmak için hayırsever ararken, bugün artık çok modern okulları yapmak için hayırseverlerimiz yarış halinde. Türkiye belli bir eşiği aştı” dedi.

‘SİNCAN İÇİN ÇOK GÜZEL BİR GÜN’

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan için çok mutlu bir gün olduğunu ifade etti. Başkan Ercan, “Sincan’ın vizyonunu, ufkunu daha da yukarılara çıkartacak nice pırlantalar yetişecek. Çok istediğim bir hizmetti, en önemli hayallerimden biriydi bu. Çok temaslarımız oldu bu konuda. Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımızla defalarca görüşmeler yaptık. Bölge milletvekilleri ile konuştuk. Onların çabasını ve gayretini istedik. İlçe başkanımız, kaymakamımız dahil herkes bu işin içine dahil oldu. Erman Ilıcak’a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun böyle güzel bir hizmete vesile olduğu için” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
3. doz aşı neden gerekli?

3. doz aşı neden gerekli?

​Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi isimden önemli açıklama.
Kısıtlamalar sona erdisokaklar doldu taştı

Kısıtlamalar sona erdi
sokaklar doldu taştı

Vatandaşlar parklar, sahiller ve restoranlara akın etti.
Tam kapasite normalleşme

Tam kapasite normalleşme

​Koronavirüsle hayatımıza giren 1,5 yıllık kısıtlamalar sona erdi.
F-16 işaretledi<br>SU-25 vurdu

F-16 işaretledi
SU-25 vurdu

​“Anadolu Kartalı” tatbikatında dikkat çekici sahneler yaşandı.
Tescilli yalancı

Tescilli yalancı

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.
Mal değil canlı

Mal değil canlı

​Hayvanlara eziyete hapis cezası.

Hocasız kamp

Hocasız kamp

​Fenerbahçe, kulüp tarihinde bir ilki yaşadı.

CHP'ye Afganistan tepkisi

CHP'ye Afganistan tepkisi

Kıbrıs'ta ne işimiz var diyebilirler.

Kartlı harcamaya taksit sınırı

Kartlı harcamaya taksit sınırı

​BDDK'dan kredi kartı taksit sayısına düzenleme.
Üçüncü doz aşılama başladı

Üçüncü doz aşılama başladı

Toplam koronavirüs aşı sayısı 50 milyon 100 bini buldu.
AK Parti’den Kıbrıs çıkarması

AK Parti’den Kıbrıs çıkarması

Kıbrıs Türk davasına sonuna kadar sahip çıktığımızı daha anlamlı bir şekilde göstereceğiz.
Brezilya'da teslim oldu

Brezilya'da teslim oldu

​Tosuncuk da 'mağdurum' dedi.
Kriptoların ihracı<br> için ek süre yolda

Kriptoların ihracı
için ek süre yolda

​AK Parti, geçici düzenlemenin süresini uzatacak teklif için çalışmalara başladı.
Bu sözleşmeyle başlamadı

Bu sözleşmeyle başlamadı

​Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.