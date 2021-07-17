Sincan’da 15 Temmuz Demokrasi Bayramı

Sincan Belediyesi ‘Türkiye Geçilmez’ sloganıyla “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde” şehit ve gazileri anmak için özel bir program düzenledi. Akşam saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce Sincanlı Lale Meydanı’ndaki tören alanına akın etti. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu şehitler için dua etti. Adeta demokrasi şölenine dönüşen tören alanı Türk bayraklarıyla donatıldı. 15 Temmuz ve Türk milletinin tarihteki zaferleri anlatıldı. Sunucu Sedat Özdemir şiirler okudu, sanatçılar Ali Kınık ve Hasan Sağındık türkülerle kulakların pasını sildi. Etkinlikte ney dinletisi de vatandaşların büyük beğenisini topladı.

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LALE MEYDANI İÇTİMA MEYDANI OLDU

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, hain kalkışmanın yaşandığı gece Lale Meydanı’nda yaşananları anlattı. Başkan Ercan, “Burası Lale Meydanı ama ben buraya bir isim daha verdim. İçtima meydanı. Askerde toplanma alanlarına içtima alanı denir. Burası da 15 Temmuz’da içtima alanıydı. Kahraman Sincanlı kardeşlerimle burada toplandık. Çıplak ellerimizle tankları durdurmaya, uçaklara kafa atmaya gittik. Gelirken 9 kişi eksik geldik. 9 kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Hiç organize olmadan yurdun her yanından insanlar silahsız ve çıplak elleriyle hainlere karşı durmaya gitti.” dedi.

SİNCAN’DA OCAKLAR SÖNMEYECEK

“Hani şair; ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak’ diyor ya, o ocaklar Allah’ın izniyle sönmeyecek” diyen Ercan şöyle devam etti: “En büyük ocaklardan birisi de Sincan. Sincan’da bu ocak ebediyen yanacak. Çünkü Sincan demek vatan demek, bayrak demek, iman demek. Bu imanlı kardeşlerimiz o gün öyle bir tokat attı ki, artık tankların yürüdüğü Sincan yok, tanklara yürüyen Sincan var. Bağımsızlığımız için yaşıyoruz, bu milletin karakteri bağımsızlıktır. Vatan için, bayrak için, iman için Sincan her zaman üstüne düşen görevi yapmıştır, bundan sonra da dimdik ayaktadır.”

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‘BU MİLLET BÜTÜN OYUNLARI BOZMUŞTUR’

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ise, 15 Temmuz gecesi hedefin millet ve millet iradesi olduğunu belirtti. Kaymakam Abdullah Küçük, “Hain terör örgütünün baskınına karşı aziz milletimizin gösterdiği duruş tarih kitaplarını yeniden yazdıracak mahiyettedir. Elindeki bayraktan, göğsündeki imandan başka silahı olmadan tanka, savaş uçağına kafa tutan, tek parolası şehadet olan bu müstesna millet Cumhurbaşkanı olarak seçtiği liderinin çağrısına uymuş ve bütün oyunları bir anda bozmuştur. FETÖ ve ortaklarının elde edebildikleri tek şey Türk milletinden yediği tokattır” açıklaması yaptı.

‘Türk milleti esarete teslim olmayacağını gösterdi’

Milliyetçi Hareket Partisi Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan ise, “15 Temmuz FETÖ kalkışması, asırlardır topraklarımıza sızmak isteyen tüm mihrakların bir kez daha tokat gibi geriye dönmelerinin şeref vesikasıdır. 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir yıkımın hamlesidir. Siz değerli Sincanlı hemşehrilerim, büyük Türk milleti bu kalkışmaya karşılık dimdik ayakta durmuş, Türk milletinin asla esarete teslim olmayacağını göstermiştir” değerlendirmesi yaptı.

‘Milletimiz tarih yazdı’