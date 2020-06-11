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ANKARA

​Sincan'da koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Sincan'da koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Sincan Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler almaya devam ediyor. 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçilmesinin ardından tedbiri elden bırakmayan Sincan Belediyesi, camileri dezenfekte etmekle kalmıyor, aynı zamanda belediyenin kendi imkanlarıyla ürettiği dezenfektan stantlarını Sincan Müftülüğü ve camilere dağıtıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sincan Belediyesi tarafından üretilen dezenfektan stantları müftülüğe ve camilere dağıtıldı.
Sincan Belediyesi tarafından üretilen dezenfektan stantları müftülüğe ve camilere dağıtıldı.

Koronavirüs salgını ülkemize gelmeden önce tedbir alarak dezenfeksiyon işlemlerine başlayan ve bu süreçte hizmetlerini aksatmadan vatandaşa ulaştıran Sincan Belediyesi, normalleşme döneminde de tedbiri elden bırakmadı.

Camileri, kuaför ve berberleri, durakları, toplu taşıma araçlarını, vatandaşın sıklıkla kullandığı alanları aylardır büyük bir titizlikle dezenfekte eden Sincan Belediyesi, kendi imkanları ile ürettiği ürünleri vatandaşın hizmetine sunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından üretilen el dezenfektan stantları Sincan Müftülüğü ve Sincan’daki camilere dağıtıldı. Artık vatandaşlar camiye girmeden önce ellerini dezenfekte edebilecek.

Sincan Belediyesi, kendi imkanları ile ürettiği ürünleri vatandaşın hizmetine sunuyor.

Yetkililer el hijyenine dikkat edilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması hususunda her fırsatta vatandaşı uyarıyor. Sincan Belediyesi ekiplerinin ilçede yürüttüğü hummalı çalışma vatandaşın takdirini topluyor.

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