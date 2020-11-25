Sincan'da sokak hayvanları hem tedavi ediliyor, hem sahiplendiriliyor

Koronavirüs sürecinde halk sağlığını korumak için aylardır sahada özverili bir çalışma yürüten Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki canlarımızı da unutmuyor.

Sokak hayvanlarının daha doğal, modern ve refah bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Polatlar Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımı hızla devam ederken, ekipler her gün 35 besleme noktasında sokaktaki canlarımızın aç kalmaması için mama takviyesinde bulunuyor.

Acil müdahale aracı ise sokak hayvanları için seferber oluyor. Her ihbarı değerlendiren ekipler, yaralı ve yardıma muhtaç dostlarımızın bakımlarını ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Veteriner hekimler hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması gibi işlemleri de yürütüyor.

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2020 yılında 275 kedi ve köpek gerekli tüm bakımları yapıldıktan sonra yeni yuvalarına kavuştu.

Sokaktaki canlarımız sahiplendiriliyor

Belediye ekipleri tüm bu hizmetlerin yanında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de ayrı bir çalışma yürütüyor. Bu yıl Ocak ayından bu yana 275 kedi ve köpek gerekli tüm bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. Koronavirüs salgını başlamadan evvel de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısıyla bazı okullar can dostlarımızı sahiplenmişti.

Acil müdahale aracı ile yardıma muhtaç can dostlarımızın her yerde tedavileri gerçekleştirilirken, sahipsiz dostlarımız da yeni ailelerine kavuşuyor.

3 veteriner hekim ve 12 personelle çalışmalarına devam eden ekipler vatandaşlar tarafından yapılan şikayetleri anında çözüme kavuşturuyor. Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 no'lu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden veterinerlik birimine bildirebilir.