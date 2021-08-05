Gündem Sincandan Manavgata 2 su tankeri
ANKARA

Sincan’dan Manavgat’a 2 su tankeri

Sincan Belediyesi, Türkiye’nin güneyinde art arda çıkan orman yangınları sonrası harekete geçti. Muğla ve Osmaniye’ye 2 TIR yardım malzemesinin gönderilmesinin ardından şimdi de Manavgat’ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip gönderildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sincan’dan Manavgat’a 2 su tankeri
Manavgat’a ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Sincan Belediyesi, Türkiye’nin güneyinde art arda çıkan orman yangınları sonrası harekete geçti. Muğla ve Osmaniye’ye 2 TIR yardım malzemesinin gönderilmesinin ardından şimdi de Manavgat’ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip gönderildi.

  • Türkiye’nin güneyi orman yangınlarıyla mücadele ediyor, Sincan Belediyesi yangından etkilenen kardeşlerine destek olmaya devam ediyor. Osmaniye ve Muğla’ya içerisinde bebek bezi, ayakkabı, kuru gıda ve temizlik malzemeleri bulunan yardım tırları gönderilmişti. Yardımlar bölgeye ulaştı, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sincan Belediyesi, Manavgat’ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip gönderdi. Manavgat’a ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Ekipler aynı zamanda yangından etkilenen hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla da çalışma yürütüyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Hepimizin yüreği yandı ancak el ele vererek inşallah bu günleri de atlatacağımıza olan inancım tamdır. Yardım tırlarının ardından Manavgat’ta söndürme çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankerini ve 6 kişilik ekibimizi bölgeye uğurladık. Rabbim bir daha vatanımıza böyle felaketler yaşatmasın. Dualarımız sizinle.” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
AlevlerMenteşeye ulaştı

Alevler
Menteşe'ye ulaştı

İki mahalle daha acil olarak boşaltılıyor.
Mezarlıkta saklanmış!

Mezarlıkta saklanmış!

Yedi kişinin katiline ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Ana ünitedehasar yok

Ana ünitede
hasar yok

Termik santralde alevler etkisini yitirdi.
Ankara'da feci kaza

Ankara'da feci kaza

​Otomobilden zorla indirilen kadın talihsiz şekilde can verdi.
10 mahalle boşaltıldı

10 mahalle boşaltıldı

​Muğla'daki orman yangını termik santrale sıçradı.
Patlama riski yok

Patlama riski yok

​Milas'ta büyük mücadele: Alevler termik santrale ulaştı

ABD'nin<br>Afgan oyunu

ABD'nin
Afgan oyunu

​Türkiye hiç kimsenin bekleme odası değil.
Sekiz gündür uykusuzlar

Sekiz gündür uykusuzlar

​Ekipler, insan ve hayvanları koruyabilmek için canları pahasına ateşe atılıyor.
7 ilde 16 yangın sürüyor

7 ilde 16 yangın sürüyor

​Şimdiye kadar 33 ilde çıkan 183 yangının 167'si kontrol altına alındı.
Beni örnek alın

Beni örnek alın

​Irkçı belediye başkanı Tanju Özcan'dan CHP'ye çağrı.
10 bin hasta yoğun bakımda

10 bin hasta yoğun bakımda

​Vaka sayısı 10 gündür 20 binin üzerinde.
Geri dönüşüm <br>'ders' olsun

Geri dönüşüm
'ders' olsun

​'Lüzumsuz ise söndür' ile olmaz.
Konya canisi yakalandı

Konya canisi yakalandı

​Aynı aileden yedi kişiyi katletmişti.
Sera ve arıcılığı vurdu

Sera ve arıcılığı vurdu

​Muğla'da 6 bin üretici etkilendi.
YAŞ’ta sürpriz yok

YAŞ’ta sürpriz yok

​Emekliye ayrılan Ümit Dündar dışında TSK komuta kademesinde değişiklik olmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.