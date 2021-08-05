Sincan’dan Manavgat’a 2 su tankeri

Sincan Belediyesi, Türkiye’nin güneyinde art arda çıkan orman yangınları sonrası harekete geçti. Muğla ve Osmaniye’ye 2 TIR yardım malzemesinin gönderilmesinin ardından şimdi de Manavgat’ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip gönderildi.

Türkiye’nin güneyi orman yangınlarıyla mücadele ediyor, Sincan Belediyesi yangından etkilenen kardeşlerine destek olmaya devam ediyor. Osmaniye ve Muğla’ya içerisinde bebek bezi, ayakkabı, kuru gıda ve temizlik malzemeleri bulunan yardım tırları gönderilmişti. Yardımlar bölgeye ulaştı, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sincan Belediyesi, Manavgat’ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip gönderdi. Manavgat’a ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Ekipler aynı zamanda yangından etkilenen hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla da çalışma yürütüyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Hepimizin yüreği yandı ancak el ele vererek inşallah bu günleri de atlatacağımıza olan inancım tamdır. Yardım tırlarının ardından Manavgat’ta söndürme çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankerini ve 6 kişilik ekibimizi bölgeye uğurladık. Rabbim bir daha vatanımıza böyle felaketler yaşatmasın. Dualarımız sizinle.” ifadelerini kullandı.