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ANKARA

Sincar yeni Kandil'i olma yolunda: PKK her yere tünel kazıyor

Sincar için Irak Bölgesel Kürt Yönetimiyle ‘çekilme’ anlaşması yapan terör örgütü PKK, ilçeyi terk etmediği gibi bölgenin altını tünellerle doldurdu. Sincar Belediye Başkanı Mahma Halil, “Terör örgütü bölgede daha uzun süre kalmayı planlıyor. Federal hükümetten Sincar’ı korumasını istedik ancak bir sonuç alamadık” dedi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Sincar yeni Kandili olma yolunda: PKK her yere tünel kazıyor
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Terör örgütü PKK, Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar’ı yeni bir üsse çevirdi. Musul’dan üst düzey bir yetkili, teröristlerin Sincar Dağı’na en az yeni 20 tünel kazdığını ve orada bir yerleşim merkezi kurulduğunu doğruladı. Özellikle son dönemde Suriye’den üst düzey yetkililerin aileleriyle birlikte yeni bölgelere taşındıkları belirtildi.

Örgüt üyelerinin Sincar Dağı’ndaki yeni karargahlarından birini sahra hastanesi haline getirdiği dile getirildi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, PKK’nın bu son hamlesinin Sincar’ı başka bir Kandil’e dönüştürme eğilimi olarak nitelendirdi.

BÖLGENİN TOPOĞRAFYASINI DEĞİŞTİRİYORLAR

PKK’nın tünel kazmaya devam ettiğini söyleyen Sincar Belediye Başkanı Mahma Halil, Sincar dağ koridorlarının coğrafyasını ve bölgenin topoğrafyasını değiştiren, bölgeyi onlar için yeni bir güvenli liman haline getiren tünelleri kazmaya devam ediyorlar” dedi. Halil şunları kaydetti:

  • “Mali ve askeri imkanların varlığından yararlanarak bölgede daha uzun süre kalmayı planlıyorlar. Sincar Anlaşması’nın bir yıldan fazla bir süre önce imzalanmış olmasına rağmen, hiçbir etkisi yok. Bağdat’taki federal hükümetten Sincar’ı korumasını istedik ancak bir sonuç alamadık.”

İPEK YOLU OLARAK KABUL EDİLİYOR

Bölgesel Kürt Yönetimi’nden Macid Şenkali PKK üyelerinin aldıkları dış destekle Sincar’ı ele geçirmeyi planladıklarını söyledi. Şenkali şöyle devam etti: “Silahlı örgüt üyeleri arabaların rahat geçebileceği ve içinde yaşanabilecek tüneller kazdılar. Sincar Dağı’nı yeni bir üs alanı yapmayı planlıyorlar. Çünkü Sincar’ın jeopolitik konumu çok önemli. Bir yanda Suriye-Irak sınırı, diğer yanda birkaç bölgenin önemli kavşağı bulunuyor. Sincar’ın İran ve hatta Amerika tarafından bir siyasi baskı aracı olarak kullandığı bir sır değil.”

SİNCAR’DAN VAZGEÇMEK İSTEMİYORLAR

Iraklı siyasi analist Bistun Rasul ise, “Sincar’daki yüzlerce militan burayı terk etmek istemediğini söyledi. Gitmemelerinin temelinde petrol, tarımsal ürünler, hayvancılık ve kaçakçılığı yoluyla elde edilen büyük ekonomik kazançlar yatıyor. Suriye, Türkiye, Irak ve İran’ı birbirine bağlayan İpek Yolu olarak kabul edilen Sincar’dan vazgeçmek istemiyorlar” diye konuştu.

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