Sinema Akademisi, öğrencilerini bekliyor

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen, senaryo, yönetmenlik ve kurgu olmak üzere üç ana dalda eğitimin verileceği akademiye başvurular, 12 Kasım’da sona erecek.

Senaryo Yazarlığı”, “Yönetmenlik” ve “Kurgu Teknikleri” alanlarındaki eğitimleri sırasıyla yönetmen Mehmet Bahadır Er, yönetmen Ahmet Toklu ve Özgür Kılıç verecek.

Sinema Akademisi’nde temel derslerin yanısıra alanında deneyim sahibi usta ve genç yeteneklerin konuk olarak katılacağı workshoplar da yer alacak. Tecrübeli isimler, öğrencilere ders verecek.