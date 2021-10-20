Gündem Sinema Akademisi, öğrencilerini bekliyor
İSTANBUL

Sinema Akademisi, öğrencilerini bekliyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Esenler Sinema Akademisi’ne başvurular başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak Tvnet
Sinema Akademisi, öğrencilerini bekliyor
Esenler Sinema Akademisi’ne başvurular başladı.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen, senaryo, yönetmenlik ve kurgu olmak üzere üç ana dalda eğitimin verileceği akademiye başvurular, 12 Kasım’da sona erecek.

Senaryo Yazarlığı”, “Yönetmenlik” ve “Kurgu Teknikleri” alanlarındaki eğitimleri sırasıyla yönetmen Mehmet Bahadır Er, yönetmen Ahmet Toklu ve Özgür Kılıç verecek.

Sinema Akademisi’nde temel derslerin yanısıra alanında deneyim sahibi usta ve genç yeteneklerin konuk olarak katılacağı workshoplar da yer alacak. Tecrübeli isimler, öğrencilere ders verecek.

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