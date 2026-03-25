Sınıfta kar spreyi krizi: 30 öğrenci hastanelik oldu

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, “25 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 sularında, Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 4-B sınıfında meydana gelen olayda; bir öğrencinin beraberinde getirdiği kar spreyini sınıf ortamında kullanması sonucu bazı öğrencilerde nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetler gözlenmiştir. Bunun üzerine okul idaresi ve öğretmenler tarafından ivedilikle müdahalede bulunulmuş, öğrenciler güvenli alana tahliye edilerek 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verilmiştir. Sağlık ekiplerince yapılan değerlendirmeler neticesinde Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen 30 öğrencimizin burada gerekli tetkik ve tedavileri tamamlanmış olup, öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbir öğrencimizin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenmiştir. Olaya ilişkin idari inceleme başlatılmış olup okul ortamlarında bu tür ürünlerin bulundurulmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.