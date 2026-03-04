Ümraniye’de akran zorbalığı iddiası: Çelme takılan öğrencinin kolu kırıldı, okul yönetimi ambulans çağırmadı

"Öğretmen ambulansı aramadı, sadece ’Çocuğunuz kolunu tutuyor, ağlıyor, gelin’ dedi





Oğlunun kolunun kırıldığının fark edilmesine rağmen ambulansın çağrılmadığını öne süren Gezen, şu şekilde konuştu: "O öğretmen bir ambulans çağırabilirdi. Arayıp ’Alo’ diyorsun 5 dakikaya ambulans geliyor. Şurada bir kedi yaralansa merhamet ediyoruz değil mi? Benim derdim sadece kendi çocuğum değil; başka okullarda da böyle şeyler olmasın istiyoruz. Biz onlara bir can emanet ediyoruz ve veliye sadece haber verip sorumluluğu üzerinden atamazlar. CİMER’e yazdım, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittim dilekçelerimi verdim, bu okuldan davacıyım. Çünkü öğretmen bana sadece ’Çocuğunuz kolunu tutuyor, ağlıyor, gelin’ dedi, bu kadar. ’Akran zorbalığı’ diyemiyorum ama ’Bana bilerek çelme taktı’ diyor. Biz çocuktan davacı değiliz tabii ki sonuçta 7 yaşında, böyle şeyler olabilir. Sadece annesinin babasının onu ikaz etmesi lazımdı."





"Okula gittiği zaman çocuğumun o sınıfta olmasını istemiyorum"

Oğlunun eğitimine ara vermek durumunda kaldıklarını belirten Gezen devamındaki süreçle alakalı ise, "Karşı tarafın ailesinden beni arayan olmadı, onlara da ayrıca kırgınız. En azından hastaneye gelebilirlerdi ya da sorabilirlerdi değil mi? Sanki olay tamamen örtbas edildi. Evet çocuk bir hata yapıp çelme takmış, çocuğumu düşürmüş ve kolu kırılmış ama esas ondan sonraki sorumluluk okulda ve büyüklerde değil mi? Böyle bir şey asla olmadı. Oğlum iki ay okula gidemeyecek. Şu anda evde, eğitimine de ara vermemiz gerekecek mecburen. Ama işte sonrasında o okulda nasıl devam edebilecek? Okula gittiği zaman ben çocuğumun o sınıfta olmasını istemiyorum, öğretmeni görmesini de istemiyorum" ifadelerini kullandı.



