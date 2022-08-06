Gündem Sınır ötesi harekat sinyalinden rahatsız olan HDPli Hişyar Özsoy tehditler savurdu
POLİTİKA

Sınır ötesi harekat sinyalinden rahatsız olan HDP'li Hişyar Özsoy tehditler savurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyali vermesinden rahatsızlık duyan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy tehditler savurdu. Skandal açıklamalara imza atan Özsoy, "Erdoğan bu savaşa girerse çok ağır askeri ve siyasi faturayı ödemek zorunda kalır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sınır ötesi harekat sinyalinden rahatsız olan HDPli Hişyar Özsoy tehditler savurdu
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesi operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamalar PKK'nın siyasi kanadı HDP'de rahatsızlığa neden oldu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası paniğe kapılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, skandal açıklamalara imza attı.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Özsoy şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, gözünü karartıp, Rojava'ya saldırırsa öyle kolay bir savaş olmayacak. Hem Kürtlerin hazırlıkları var hem de mevcut durumda Suriye'deki statükonun dağılmamasını isteyen çok sayıda güç var. Onlarda savaşa direk ya da dolaylı müdahil olurlar. Bu güç dengesi ve pozisyonda hiç kimsenin istemediği bir savaşa Erdoğan girerse, çok ağır askeri ve siyasi faturayı ödemek zorunda kalır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: Suriye'de yeni harekatlara başlayacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: Suriye'de yeni harekatlara başlayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Suriye'ye yeni operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Irak sınırlarımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız.' ifadelerini kullandı.

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