Sınır ötesi harekat sinyalinden rahatsız olan HDP'li Hişyar Özsoy tehditler savurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesi operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamalar PKK'nın siyasi kanadı HDP'de rahatsızlığa neden oldu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası paniğe kapılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, skandal açıklamalara imza attı.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Özsoy şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, gözünü karartıp, Rojava'ya saldırırsa öyle kolay bir savaş olmayacak. Hem Kürtlerin hazırlıkları var hem de mevcut durumda Suriye'deki statükonun dağılmamasını isteyen çok sayıda güç var. Onlarda savaşa direk ya da dolaylı müdahil olurlar. Bu güç dengesi ve pozisyonda hiç kimsenin istemediği bir savaşa Erdoğan girerse, çok ağır askeri ve siyasi faturayı ödemek zorunda kalır"

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