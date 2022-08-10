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ANKARA

Sınırda sızma girişimi önlendi: Dokuz terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin sınırında sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sınırda sızma girişimi önlendi: Dokuz terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!"
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