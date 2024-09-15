Sır 25 dakikada Nevzat’la birlikteydi

2 Eylül'de katil zanlısı olarak tutuklanan amca Salim Güran önceki gece savcılıkta yeniden ifade verdi. Narin’in cesedini dereye bıraktığını itiraf eden tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın, Güran ile ilgili verdiği ifade üzerine alınan HTS analizleri, bu beyanları doğruladı. HTS analizleri, olay günü Narin’in ortadan kaybolduğu saat 15.21 ile 15.46 arasındaki sır 25 dakikada Salim Güran’ın Nevzat Bahtiyar ile birlikte olduklarını ortaya koydu. Olay günü tarlada olduğunu ve devamındaki süreçte saat 20.00'a kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğini savunan Salim Güran, HTS analizlerini yalanladı. İnkarı seçen Güran, “Olay günü Nevzat Bahtiyar ile kesinlikle görüşmedim. Baz analizleri yanlıştır. Bu hususu kabul etmiyorum” dedi.

BAŞTAN SONA İNKAR

Nevzat Bahtiyar'ın tüm ifadesi ve yer gösterme işlemi sorulan Salim Güran şunları söyledi: “Aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Nevzat'ı 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00'den sonra köyde kalabalığın içinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir. Bu beyanlarını kabul etmiyorum. Yeğenim Narin Güran'ı öldürüp cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. Nevzat'a ‘Arifin kızını öldürmüşüm’ demedim.”

Kayıtları niye sildin?

Salim Güran’a 23 Ağustos’tan önceki tüm normal arama ve WhatsApp arama kayıtlarını neden sildiği soruldu. Güran “Hayat kadınları ile görüşüyordum. Bunun açığa çıkmaması adına kayıtları sildim. Başka amacım yoktur. Çünkü sürekli telefonumda bulunan verileri siliyorum” cevabını verdi. Ailenin birçok üyesinin de telefonlarından 21 Ağustos gününe ilişkin tüm arama, mesajlaşma ve WhatsApp kayıtlarını sildikleri hatırlatılan Güran, nedenini bilmediğini belirtip şu yorumda bulundu: “Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşıdığını düşünmüyorum.”

Arabadaki DNA’yı kabul etmedi

Kullandığı araçtan Narin’in DNA örneklerinin çıktığı hatırlatılan katil zanlısı amca Salim Güran’ın cevabı “Araç benim adıma değildir. Kardeşim Fuat'a aittir. Benim aracım kazalı olduğundan bu aracı kullanmaktayım” oldu. Aracın kapıları ve camlarının sürekli açık olduğunu belirten Güran, “Çocuklar, sürekli arabaya binerler” dedi. Güran’ın cevabı, söz konusu aracı o gün kendisinin kullandığı vurgulanmasına rağmen değişmedi. Güran, “Benim aracıma farklı farklı çocuklar biner. Neden sadece Narin'in DNA'sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yok” diye konuştu.

İfadelere göre amca her yerde

Narin Güran cinayetindeki sır perdesi hâlâ aralanamadı. Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin’in 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde cesedi bulunmuştu. Cinayetin baş şüphelisi tutuklu amca Salim Güran’la ilgili onlarca soru, cevap bekliyor. Aile üyelerinin savcılıkta verdiği ifadelere göre katil zanlısı Salim Güran aynı vakitte hem tarlada hem de akrabasının bahçesinde görülüyor. Narin’in yengesi Maşallah, ifadesinde Salim Güran'ın saat 18.30 sularında evlerinin bahçesine gelip eşi Hüseyin Güran’la görüştüğünü söyledi. Yanında çalıştığı Salim Güran’la ses kaydı çıktıktan sonra tutuklanan 15 yaşındaki R.A. da Güran’ın akşam Narin’i arama çalışmaları başlayana kadar bütün gün tarlada yanında olduğunu iddia etti.

SÜREKLİ ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ

İfadelere göre, Salim Güran'ın aynı gün farklı saatlerde defalarca üstünü değiştirmesi dikkat çekiyor. R.A., Salim Güran’ın saat 17.00 sularında “üzerini değiştireceğini” söyleyerek tarladan ayrıldığını, yarım saat sonra geri döndüğünü belirtti. R.A'nın babası Mehmet Selim Atasoy da akşam saat 19.00 sularında Narin'in kaybolduğu haberi gelince Salim Güran’la köye geldikleri, Güran'ın arama çalışmasına katılmadan önce “üstünü değiştirmek" için eve gittiğini söyledi.

NEDEN BU SAATTE ARIYORSUN?

Kafaları kurcalayan bir başka ifadede de Narin'in yengesi Maşallah'ın, akşam 19.00'da kızını arayan anne Yüksel Güran’a o an söyledikleri. İşte Melike Güran’ın ifadesindeki o bölüm: “Yüksel Güran ikametimize gelerek Narin'i bulamadığını söyledi. Bunun üzerine annem Maşallah, Yüksel'e ‘Neden bu saatte arıyorsun’ dedi. Annemin neden böyle söylediğini bilmiyorum.”











