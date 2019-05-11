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POLİTİKA

Seni yata kim çağırdı

Sır görüşme

Kritik dönemlerde sır görüşmeler yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 23 Haziran öncesi de İstanbul’da ismi açıklanmayan bir kişiyle gizlice yatta görüştü. Kılıçdaroğlu korumalarını da dışarıda bıraktı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’nu yat buluşmasına giderken gösteren fotoğrafı gazeteci Mahmut Övür yayınladı.
Kılıçdaroğlu’nu yat buluşmasına giderken gösteren fotoğrafı gazeteci Mahmut Övür yayınladı.

Her kritik virajda gizli kapaklı görüşmelere imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimi ile birlikte buna yenisini ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da bir yatta gerçekleştirdiği gizemli randevusu 'Kiminle görüştü?' sorusunu ve geçmişteki sır siyasi trafiklerini gündeme taşıdı. Kaset komplosuyla Deniz Baykal'ın genel başkanlıktan istifasının ardından 2010'da aday olmayacağını duyuran Kılıçdaroğlu, o günlerde de gizemli bir görüşme yapmış ve çark ederek adaylığını açıklayıp, ardından da CHP liderliğine gelmişti.

2014'te yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de ABD'den gelen ve Neocon'cu olarak tanımlanan Ali Rıza Bozkurt, Kılıçdaroğlu'nu Ankara Bilkent'teki 'Altın Köşk' olarak bilinen evinde ağırlamıştı. Eski ABD Başkanı George Bush'un seçim kampanyasını yürüten ve dünya Mason localarının en gözde siması olan, aynı zamanda ABD'li siyonist şirketlerin Ortadoğu'daki önemli ismi Bozkurt ile temasının ardından Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu ilan etmişti.

HER KRİTİK DÖNEMDE

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptığı 24 Haziran 2017 seçimlerinden önce de Kılıçdaroğlu'nun benzer temas trafiği açığa çıktı. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'nin meşhur genel sekreteri Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek'in evinde bir araya gelmişti.

ABD ile güçlü ilişkileri bilinen Kasım Gülek, Türkiye'deki Mason yapılanmasının önde gelen bir ismi ve Fetullah Gülen'i 1960'lı yıllardan ölünceye kadar koruyup kollaması hatırlandığında görüşmenin önemi gündeme damga vurmuştu.

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  • Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile İYİ Parti'ye 15 ödünç vekil verilerek İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurması sağlandı. Şimdi ise İstanbul seçimlerinin YSK tarafından 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilmesiyle Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da bir yatta kiminle görüştüğü merak konusu oldu. Kritik süreçlerdeki temasları daha sonra bir bir deşifre olan Kılıçdaroğlu'nun, Koç Ailesi'ne ait Kalamış Marina'ya yanında korumaları olmadan giderek bir yatta kiminle görüştüğünün ortaya çıkması bekleniyor.

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