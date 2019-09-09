Gündem Şirinevlerde 5 araç birbirine girdi
İSTANBUL

Şirinevler'de 5 araç birbirine girdi

5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yaşanan yoğun trafik, araçların kaldırılması sonrasında normale döndü.

Haber Merkezi DHA
Şirinevler çıkışı Edirnekapı istikametinde yaşanan kazanın görüntüsü
Şirinevler çıkışı Edirnekapı istikametinde yaşanan kazanın görüntüsü

Bakırköy, Şirinevler'de meydana gelen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Şirinevler çıkışı Edirnekapı istikametinde 01:00 sıralarında meydana geldi.

Kaza sonrası araçlar büyük hasar aldı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İddialara göre; Henüz bilinmeyen bir sebeple 5 otomobilin birbirine girerek zincirleme kazaya meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜ PEŞİNDE

  • Olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar cep telefonları ile kazayı görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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