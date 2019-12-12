Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır’dan geldi: 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert'in şırınga şeklindeki çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası Diyarbakır'dan da bir acı haber geldi. 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hastanede 9 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile yetkililerden şırıngalı çikolata için önlem alınmasını istedi.

Haber Merkezi 12 Aralık 2019, 10:14 Son Güncelleme: 12 Aralık 2019, 10:23 İHA Yeni Şafak