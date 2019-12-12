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DİYARBAKIR

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır’dan geldi: 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert'in şırınga şeklindeki çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası Diyarbakır'dan da bir acı haber geldi. 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hastanede 9 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile yetkililerden şırıngalı çikolata için önlem alınmasını istedi.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
7 yaşındaki Umut Bilgi
7 yaşındaki Umut Bilgi

Diyarbakır’da şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Şırıngalı çikolata

9 GÜN BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

  • Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA
7 yaşındaki Umut Bilgi hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

YETKİLER ÖNLEM ALSIN ÇAĞRISI

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

ANKARA'DA DA 7 YAŞINDAKİ MERT HAYATINI KAYBETMİŞTİ

  • Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
  • Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert Yağız Köksal, teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Hastaneye kaldırılan öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
  • Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencinin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirdi. Olayla ilgili olarak okul yöneticileri açığa alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı
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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı
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Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı
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