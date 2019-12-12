Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır’dan geldi: 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır’da şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
9 GÜN BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
- Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YETKİLER ÖNLEM ALSIN ÇAĞRISI
Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.
ANKARA'DA DA 7 YAŞINDAKİ MERT HAYATINI KAYBETMİŞTİ
- Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
- Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert Yağız Köksal, teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Hastaneye kaldırılan öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencinin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirdi. Olayla ilgili olarak okul yöneticileri açığa alındı.