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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ŞIRNAK

Şırnak Cudi'de 'Yıldırım 1' operasyonu başladı: 15 Temmuz şehidinin adı verildi

Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. Operasyona, 15 Temmuz'da hain darbe girişimi sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına 'Yıldırım-1' adı verildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Orgeneral Arif Çetin bölgede operasyonu takip ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv/Cudi Dağı
Arşiv/Cudi Dağı

Şırnak Cudi Dağı'nda geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyona Yıldırım-1 Cudi adı verildi. 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım nedeniyle operasyona Yıldırım-1 adı verildi.

OPERASYONA 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN İSMİ VERİLDİ

Özellikle son yıllarda PKK'nın geçmişte bu yana yuvalandığı en önemli noktalardan biri olan Şırnak'ta çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyordu. Dün itibariyle başlatılan operasyonda Cudi Dağı hedef alındı.

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  • 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım nedeniyle operasyona Yıldırım-1 adı verildi.

TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR DEVAM EDECEK

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Ersoy operasyonla ilgili şunları söyledi:

  • "Cudi Dağı'ndan başlayaran adına herhangi bir şekilde terörle anılan hassas noktalarda operasyonlarımız devam edecek. Cudi, Gabar aklınıza neresi gelirse vatandaşımızın özgürce dolaşmadığı hiçbir alan kalmayıncaya kadar, bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir."

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