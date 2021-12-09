Korucubaşının katili HDP’li vekilin evinde yakalandı

Geçtiğimiz hafta Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokak ortasında infaz edilen Meman Aşireti lideri ve Korucubaşı Tahir Güven’i sokak ortasında infaz eden terörist Mehmet Dinç, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakalandı.

Tahir Güven 4 Aralık gecesi Cizre’de sokak ortasında infaz edilmiş ve cinayeti terör örgütü PKK üstlenmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan terörist Emin Kalkan’ İfadesinde olayı MİRAZ kod adlı terörist Mehmet Miraç Dinç’le birlikte gerçekleştirdiğini söyledi.

Mehmet Dinç-Sezai Temelli

ÖNCE HDP İLÇE BAŞKANLIĞINA SONRA VEKİLİN EVİNE GİTTİ

Bunun üzerine başlayan arama çalışmalarında Dinç’in önceki gün Silopi HDP İlçe Başkanlığına gittiği ve gün boyu orada kaldığı, ardından da HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın apartmanına gittiği tespit edildi. Takibe alınan terörist vekilin kardeşi Abdullah Kaçmaz tarafından kaçırılmak istenirken yakalandı.

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Terörist Dinç’in PKK/KCK terör örgütü tarafından - sözde- kadro olarak görevlendirilen ve 28.11.2020 tarihinde HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir’e gözaltına alınması sırasında el çabukluğu ile kendi cep telefonunu vererek delillerin karartılmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Ercan Oğuz isimli şahsın yerine görevlendirildiği öğrenildi. TBMM’de yaptığı konuşmada konuyu gündeme getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bunların hesabını vereceksiniz. Milletvekilliği sizi kurtaramayacak” dedi.

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