Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı: Osmanlı dönemine ait tas ve kase bulundu

Ardahan'ın Damal ilçesinde Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser satmak için girişimde bulunulacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir tas ile iki kase ele geçirildi.