Gündem Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK

Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

6 terörist etkisiz

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Terör örgütüne darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Terör örgütüne darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan-Putin görüşmesi

Erdoğan-Putin görüşmesi

​Görüşmede, Soçi Mutabakatına bağlılık teyit edildi.
Antepte gol sesi

Antep'te gol sesi

​Galatasaray deplasmanda Gaziantep ile karşılaşıyor.
6 terörist etkisiz

6 terörist etkisiz

​Şırnak'ta Jandarma ve MİT ortak hava destekli operasyon düzenledi.
Minnetle yad ediyorum

Minnetle yad ediyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım mesajı yayımladı.
"Bizden ne istiyorsunuz?<br>Kanımızı kuruttunuz!"

"Bizden ne istiyorsunuz?
Kanımızı kuruttunuz!"

​Acılı ailelerin eylemleri 68'incü gününde
Suriye halkının kaynaklarına el koydular

Suriye halkının kaynaklarına el koydular

​AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütlerinin kirli oyununu anlattı.

15 yaşında <br>tarihe geçti

15 yaşında
tarihe geçti

Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.
Menşei belli olmayan madde

Menşei belli olmayan madde

​Antalya'da 4 kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklama yaptı.
Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

​Teröristlerin zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldı.

Kriz büyüyor

Kriz büyüyor

Polisler de protestoculara katıldı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına rest.
Tek tek onarılıyor

Tek tek onarılıyor

​Teröristler karanlığa gömdüğü Rasulayn'ı Mehmetçik aydınlığa kavuşturuyor.
7 terörist etkisizleştirildi

7 terörist etkisizleştirildi

​Ağrı'da hava destekli operasyonda örgüte ağır darbe.
Küçükçekmece'de ilginç yıkım

Küçükçekmece'de ilginç yıkım

İş makinesi 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.