Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
6 terörist etkisiz
- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.