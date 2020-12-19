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Gündem Şırnaklı annelere taşla saldıran HDPli kadın tutuklandı
ŞIRNAK

Şırnaklı annelere taşla saldıran HDP'li kadın tutuklandı

Şırnaklı annelere taşla saldıran HDP'li kadın tutuklandı

Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, her perşembe HDP il binası önünde terör örgütü PKK'ya yönelik tepki amacıyla yaptığı eylemde, ailelere taşlı saldırıda bulunduğu tespit edildikten sonra gözaltına alınan Zilan Kaya (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Zilan Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zilan Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, perşembe günü HDP il binası önünde düzenledikleri protesto eyleminde yaşanan gerginlikte bir gazetecinin koluna isabet edilen taşlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerince yapılan incelemede, taş attığı tespit edilen Batman'da yaşayan Zilan Kaya olduğu tespit edildi.

Şırnak annelerine HDP'liler taş fırlattı: O anlar anbean kaydedildi
OYNAT 00:34
Şırnak annelerine HDP'liler taş fırlattı: O anlar anbean kaydedildi
Terör örgütü PKK'ya tepki için HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru acılı annelere HDP'li grubun içinden taş atıldı. Ellerinde, Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', Kürt Türk kardeştir ayrım yapan kalleştir', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' şeklinde slogan attı. Bu sırada parti önünde toplanan bir grup HDP'li, yüksek sesle müzik dinleyip annelerin sesini bastırmak istedi. Grup daha sonra acılı annelere taşla saldırdı. Atılan bir taş, eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etti. Saldırının ardından çıkan gerginliği polis önledi. HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.


Tutuklanarak cezaevine gönderildi


Dün Batman'da gözaltına alınan Kaya, ifadesi alınmak üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Kaya, sevk edildiği adliyedeki mahkemede kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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