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ŞIRNAK

Şırnaklılar HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı: Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP

Şırnaklılar HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı: Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. 17 yaşındaki oğlu PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan Sakine Kartal, "Ne hakları var, çocuklarımızı dağa götürüyorlar. Ciğerimden bir parça söküp götürdüler dağa" dedi. Kardeşi terör saldırısında şehit olan Güler Kuşan ise "PKK'nın bitmesini istiyorum. Bu terör bitsin artık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Şırnak'ta kadınların eylemi.
Şırnak'ta kadınların eylemi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırısında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne geldi.

"Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP"

Türk bayrakları ile "Şırnaklı kadınlar hesap soruyor", "6-7 Ekim olaylarının hesabını verin", "Teröre geçit yok", "Yasin Börü'nün hesabını verin" yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

CHP önce HDP'yi sonra evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti: Aileler tepki göstererek 'izin almak için içeri girdiler' dedi
OYNAT 01:05
CHP önce HDP'yi sonra evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti: Aileler tepki göstererek 'izin almak için içeri girdiler' dedi
CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki parti üyeleri HDP il başkanlığını ziyaret etti. Özer ve beraberindekiler, parti çıkışında, bir yılı aşkın süredir HDP önünde evlat nöbetinde bulunan ailelerle görüşmek istedi. Aileler, CHP'li heyete kendilerinden önce HDP'yi ziyaret etmesine tepki gösterdi.


Slogan atan kadınlara parti binasının balkonundaki bazı HDP'li kadınlar da tencere ve tavalarla tepki gösterdi.

Oğlu Veysi Kartal için eyleme katılan Sakine Kartal, evladının 7 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirterek, onu HDP'den istemek için parti binası önüne eylem yapmaya geldiğini söyledi.

Kartal, "Ne hakları var, çocuklarımızı dağlara götürüyorlar. Ciğerimden bir parça söküp götürdüler dağa." dedi.

Kardeşini terör saldırısında kaybeden Güler Kuşan da kardeşi Emin Kurt'un 1995 yılında şehit olduğunu dile getirdi.

"Komşularımızın çocuklarını zorla dağa götürdüklerini biliyoruz. Hatta bir evden 3 kişinin götürüldüğünü biliyoruz." diyen Kuşan, artık kan dökülmesini istemediklerini söyledi.

Kuşan, "PKK'nın bitmesini istiyorum. Bu terör bitsin artık. Hepimiz kardeşiz. Bitsin artık bu acı." diye konuştu.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
OYNAT 03:53
HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 1'inci yılında 15 aile evladına kavuşurken, 136 ailenin nöbetinin ise devam etmesi belgesele konu oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) evlatları için HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin belgeselini çekti.


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