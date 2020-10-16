Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Türkiye'den Ermenistan'a sert uyarı: Saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlemesini şiddetle kınadı. Yapılan açıklamada, ''İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir" denildi.