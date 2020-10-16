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Gündem Şırnakta 2 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım- 13 Besler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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