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Gündem Şırnakta 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden terörist Çağdavul etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK

Şırnak'ta 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden terörist Çağdavul etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.
Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek düzenlenen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının destek verdiği operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

  • Teröristlerden birinin, sözde Botan eyaleti Cudi cephesi Derebaşı-Kösreli takım sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Baran Kıçi" kod adlı Ahmet Çağdavul olduğu tespit edildi.

Terörist Çağdavul'un, 28 Mayıs 2020'de Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan bir, 17 Haziran 2020'de ise Silopi ilçesi Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 işçinin, el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısıyla şehit edilmesi eylemlerinin failleri arasında olduğu belirlendi.

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