Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde toplanıp HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü.
Ellerinde, Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kürt Türk kardeştir ayrım yapan kalleştir", "kahrolsun PKK, tırnakçı HDP" şeklinde slogan attı.
İHA
Terör örgütü PKK’ya tepki için HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru acılı annelere HDP’li grubun içinden taş atıldı.
Bu sırada parti önünde toplanan bir grup HDP'li, yüksek sesle müzik dinleyip annelerin sesini bastırmak istedi. Grup daha sonra acılı annelere taşla saldırdı. Atılan bir taş, eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etti.
OYNAT 00:34
Şırnak annelerine HDP'liler taş fırlattı: O anlar anbean kaydedildi
Terör örgütü PKK'ya tepki için HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru acılı annelere HDP'li grubun içinden taş atıldı. Ellerinde, Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', Kürt Türk kardeştir ayrım yapan kalleştir', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' şeklinde slogan attı. Bu sırada parti önünde toplanan bir grup HDP'li, yüksek sesle müzik dinleyip annelerin sesini bastırmak istedi. Grup daha sonra acılı annelere taşla saldırdı. Atılan bir taş, eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etti. Saldırının ardından çıkan gerginliği polis önledi. HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.
Saldırının ardından çıkan gerginliği polis önledi.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.
GÜNDEM
HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
GÜNDEM
HDP açık CHP gizli ittifak istiyor
GÜNDEM
50 yıllık hesabı görüyoruz: Paralar millete gidiyor oh
OYNAT 01:46
Diyarbakır'da HDP binası önünde bekleyen Tuğba'dan askere giderken kaçırılan ağabeyine duygulandıran mektup
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annesi Cennet Kavaklı ile birlikte 472 gündür evlat nöbetinde bulunan 15 yaşındaki Tuğba Yıldırım, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesi yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan ağabeyi Adil Kavaklı için yazdığı mektup duygulandırdı.
OYNAT 03:29
HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Söz hakkı alarak kürsüden konuşma yapan Beştaş, “Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan. Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz” dedi.