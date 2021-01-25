Gündem Şırnakta ilginç görüntüler Polis kaçak kumarhaneyi iş makinesiyle bastı
ŞIRNAK

Şırnak'ta ilginç görüntüler: Polis kaçak kumarhaneyi iş makinesiyle bastı

Şırnak'ta dün sokak kısıtlaması sürerken oyun salonunda kumar oynandığı ihbarını alan polisler, kapıyı açan olmayınca iş makinesiyle pencereden içeri girdi. Baskında biri dondurucuda saklanan 27 kişiye 85 bin 80 TL ceza yazıldı.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri kumarhaneye iş makinesiyle camdan girerek baskın düzenledi.
Polis ekipleri kumarhaneye iş makinesiyle camdan girerek baskın düzenledi.

Dün saat 15.00 sıralarında Şırnak’ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi, Bedirhan Caddesinde bulunan oyun salonunda kumar oynandığının ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi. İçerdeki şahıslar, güvenlik güçlerine kapıyı açmayınca polislerde olay yerine iş makinesi istedi.

Polisler, oyun salonun önüne gelen iş makinesinin kepçesinde üst kattan iş yerine girdiler. Polislerden saklanan şahısların bazıları derin dondurucuda kendini gizlemeye çalıştı.

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Kumar oynarken basıldılar çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar
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Kumar oynarken basıldılar çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar
Zeytinburnu'nda kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın yapan polis kumar oynayan 16 kişiyi yakaladı. Polisin baskını sırasında bazı kişilerin çatı katına saklandığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.


Toplamda 85 bin lira ceza kesildi

Yapılan operasyonda oyun malzemeleri ile oynarken suçüstü yakalanan 27 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden her birine 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Şahıslara toplamda 85 bin 50 lira para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynatmak için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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