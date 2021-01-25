Şırnak'ta ilginç görüntüler: Polis kaçak kumarhaneyi iş makinesiyle bastı

Dün saat 15.00 sıralarında Şırnak’ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi, Bedirhan Caddesinde bulunan oyun salonunda kumar oynandığının ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi. İçerdeki şahıslar, güvenlik güçlerine kapıyı açmayınca polislerde olay yerine iş makinesi istedi.

Polisler, oyun salonun önüne gelen iş makinesinin kepçesinde üst kattan iş yerine girdiler. Polislerden saklanan şahısların bazıları derin dondurucuda kendini gizlemeye çalıştı.

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Toplamda 85 bin lira ceza kesildi

Yapılan operasyonda oyun malzemeleri ile oynarken suçüstü yakalanan 27 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden her birine 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Şahıslara toplamda 85 bin 50 lira para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynatmak için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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