Şırnak'ta ışkın toplarken kayalıklardan düştü

08:1924/04/2026, Friday
AA
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ışkın otu toplarken düşen kişi yaralandı.

İlçenin Taşarası köyü kırsalında ışkın toplamaya giden Kadir Ecer (51), dengesini kaybederek kayalıktan düştü.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan UMKE, düşme sonucu yaralanan Ecer’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ekiplerce yayladan güvenli şekilde indirilen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ecer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

