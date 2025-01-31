Şırnak'ta 'Narkokapan' operasyonu

Şırnak'ta düzenlenen 'NARKOKAPAN-11' operasyonunda 375 Litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
Şırnak'ta düzenlenen 'NARKOKAPAN-11' operasyonunda 375 Litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
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