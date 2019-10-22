Gündem Şırnakta nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 örümcek maymun ele geçirildi
ŞIRNAK

Şırnak haberleri: Şırnak’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 örümcek maymun ele geçirildi!

Şırnak’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 örümcek maymun ele geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’nda, yurda kaçak yollarla getirilmek istenen nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 örümcek maymun ele geçirildi. Maymunları kaçak getiren L.E.’ye idari para uygulanırken, maymunlar Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Merkezi’nde birimin veteriner tarafından tedavi altına alındı.

Haber Merkezi IHA
Maymunlar veteriner tarafından tedavi altına alındı.
Maymunlar veteriner tarafından tedavi altına alındı.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Habur Sınır Kapısında L.E. yönetimindeki otomobilde yapılan aramada el konulan maymunlar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Örümcek maymunların nesli tükenme tehlikesinde.

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Kaçak yollarla getirildi

L.E.’ye idari para uygulanırken, maymunlar Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Merkezi’nde birimin veteriner tarafından tedavi altına alındı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunların neslinin tehlike altında olduğunu ve uluslararası sözleme kapsamında hayvanların yurt içine sokulmasının ve ticaretinin yasaklandığını söyledi.

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Gaziantep’teki hayvanat bahçesine teslim edilecekler.

Maymunların saldırgan bir tür olması nedeniyle ev ortamında beslenmesinin yasak olduğunu dile getiren Kalay, şunları kaydetti:

  • "Geçen hafta Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Habur Sınır Kapısı’nda bir araç içinde el konulan iki örümcek maymunu, bize haber verilmesinden sonra gidip teslim aldık. Geçtiğimiz haftadan beri Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi’nde bunların bakımlarını üstleniyoruz. Yemeklerini veriyoruz. Yarın Gaziantep’teki hayvanat bahçesine teslim edeceğiz.”

Maymunlar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Maymunların Irak’tan ticari amaçla getirildiğini aktaran Kalay, rehabilitasyon merkezinde maymunların dışında 2 kızıl şahin, bir kaya kartalı ve atmacanın da bulunduğunu bunların tedavilerinin ardından doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.

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