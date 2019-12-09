Gündem Şırnakta PKKlı teröristlerin tuzakladığı EYP infilak etti 2 şehit, 7 yaralı
ŞIRNAK

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şırnak’ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

EL YAPIMI PATLAYICIYA MÜDAHALE SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

  • El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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