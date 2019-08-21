Gündem Şırnakta terör operasyonu 1 asker şehit 3 asker yaralı
ŞIRNAK

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 asker şehit 3 asker yaralı

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 asker şehit 3 asker yaralı

Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Haber Merkezi AA
Bölgede operasyon sürüyor.
Bölgede operasyon sürüyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

  • Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bölgede operasyon sürüyor.

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