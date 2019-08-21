Şırnak'ta terör operasyonu: 1 asker şehit 3 asker yaralı

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İstanbullu için selden daha korkutucu uyarı: Kent haftalarca kar altında kalabilir

İstanbul başta olmak üzere yurt geneli son günlerde ani yağış ve sel baskınlarına tanıklık ederken, Dünya'nın ısı ve ışık kaynağı Güneş'te gözlenen 'sessizlik' uzmanların dikkatini çekmiş durumda. Güneş'te beklentilerin aksine tam 159 gündür patlama ölçülmüyor ve bu durumun 2019 sonuna dek süreceği düşünülüyor. Küresel Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, GZT Editörü Şifa Kaymak ile İstanbulluları korkutacak senaryoyu paylaştı. Ökten'e göre İstanbul haftalarca kar altında kalabilir.