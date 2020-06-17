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ŞIRNAK

Şırnak'ta terör örgütü PKK işçilere saldırdı: 4 işçi şehit oldu

Şırnak Valiliği, Silopi'de terör örgütü PKK işçileri hedef aldı. Silopi'de yol işçilerini taşıyan pikapta meydana gelen patlamada Emin Eruğul, Nesim Beştaş, Osman Tuncay ve Hacı Atilla isimli işçiler şehit düştü. Şırnak Valiliği olay ilgili tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yol yapım çalışması yapan sivil aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Şırnak Valiliği, Silopi'de pikapta meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Saldırının ardından Şırnak Valiliği açıklama yaptı:

"Şırnak İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı’na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan ve içinde (4) işçinin bulunduğu pikap tipi araç, intikal halindeyken Bölücü Terör Örgütü tarafından yola yerleştirildiği değerlendirilen El Yapımı Patlayıcının(EYP) patlaması nedeniyle infilak etmiş, araçta bulunan Şırnak İlimiz Güçlükonak İlçesi nüfusuna kayıtlı Emin Eruğul, Nesim Beştaş, Osman Tuncay ve Hacı Atilla isimli vatandaşlarımız Şehit olmuştur. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.

Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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