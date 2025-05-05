Sırrı Süreyya Önder'in adı Diyarbakır'da bir caddeye verilecek

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in isminin, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bir caddeye verilmesi planlanıyor.
Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Sonsuzluğa uğurlandı
Önder, 4 Mayıs günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan anma töreni ve Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ömrünü barış ve demokrasiye adayan Önder'in adı, ölümünden sonra da yaşatılacak.
Adı bir caddeye verilecek
Çınar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda, 3 Mayıs'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adının, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Derman Caddesi'ne verilmesi için önerge sunuldu.
Önerge kabul edildi
Önerge, oy birliği ile kabul edildi.
Resmi sürecin tamamlanmasının ardından caddeye yeni tabela asılarak isim değişikliği gerçekleştirilecek.