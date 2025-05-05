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Sırrı Süreyya Önder'in adı Diyarbakır'da bir caddeye verilecek

Sırrı Süreyya Önder'in adı Diyarbakır'da bir caddeye verilecek

17:215/05/2025, Pazartesi
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Sırrı Süreyya Önder 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Sırrı Süreyya Önder 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in isminin, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bir caddeye verilmesi planlanıyor.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili
Sırrı Süreyya Önder
, 15 Nisan'da evinde geçirdiği kalp rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede 12 saatlik ölüm riski yüksek bir ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.


Sonsuzluğa uğurlandı


Önder, 4 Mayıs günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan anma töreni ve Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Ömrünü barış ve demokrasiye adayan Önder'in adı, ölümünden sonra da yaşatılacak.


Adı bir caddeye verilecek


Çınar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda, 3 Mayıs'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adının, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Derman Caddesi'ne verilmesi için önerge sunuldu.


Önerge kabul edildi


Önerge, oy birliği ile kabul edildi.


Resmi sürecin tamamlanmasının ardından caddeye yeni tabela asılarak isim değişikliği gerçekleştirilecek.




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