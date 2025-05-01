Diyarbakır'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi: Ağaçlar devrildi

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ağaç dallarını kırdı yollara savurdu ve çatıları yerlerinden söktü.

Toz taşınımının da görüldüğü kentte, kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki bir sitenin çatısı ve bacası caddeye uçtu.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Mahabat Bulvarı ve Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki bazı ağaçlar da yola devrildi.