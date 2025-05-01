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Diyarbakır'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi: Ağaçlar devrildi

Diyarbakır'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi: Ağaçlar devrildi

17:381/05/2025, Perşembe
AA
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Diyarbakır
Diyarbakır

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik hatlarında hasar oluştu.

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ağaç dallarını kırdı yollara savurdu ve çatıları yerlerinden söktü.

Kentte saat 15.00 sıralarında başlayan rüzgar giderek şiddetini artırdı.

Toz taşınımının da görüldüğü kentte, kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki bir sitenin çatısı ve bacası caddeye uçtu.

Bir süre aksayan trafik akışı, zabıta ekiplerince çatının refüje kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Mahabat Bulvarı ve Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki bazı ağaçlar da yola devrildi.

Öte yandan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta fırtına nedeniyle elektrik telleri hasar gördü, bazı fabrikalarda enerji kesintisi oluştu.

Ekiplerin elektrik hatlarının onarımı için çalışmaları sürüyor.



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