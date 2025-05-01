Arap ülkeleri kum fırtınasının etkisi altına girdi

Kahire ve kuzey bölgelerde rüzgar ile taşınan tozun ve kumun etkisinin azaldığı kaydedilen açıklamada, etkinin bazı bölgelerde hafif seyirde sürdüğü belirtildi.

Suriyeli yetkililer ise, ülkenin alçak basınç sisteminin etkisine girdiği ve buna bağlı olarak hava sıcaklıklarında artış yaşandığını ifade etti. Lübnan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamaya göre, toz taşıyan rüzgarların saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği, gök gürültülü sağanakların görülebileceği bildirildi.