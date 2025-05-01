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Arap ülkeleri kum fırtınasının etkisi altına girdi

Arap ülkeleri kum fırtınasının etkisi altına girdi

10:391/05/2025, Perşembe
DHA
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Arap ülkelerine kum fırtınası sebebiyle uyarılar yapıldı.
Arap ülkelerine kum fırtınası sebebiyle uyarılar yapıldı.

Arap ülkelerinde etkili olan olumsuz hava dalgası, bölgeyi yoğun toz ve kum fırtınalarıyla etkisi altına aldı.

Filistin, Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'da kum fırtınası sebebiyle uyarılar yapıldı. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü toz fırtınası nedeniyle halkı dikkatli olmaya çağırdı. Mısır Meteoroloji Genel Kurulu, kum fırtınasının Asyut, Minye ve Süveyş'i etkilediğini bildirdi.

Kahire ve kuzey bölgelerde rüzgar ile taşınan tozun ve kumun etkisinin azaldığı kaydedilen açıklamada, etkinin bazı bölgelerde hafif seyirde sürdüğü belirtildi.

Suriyeli yetkililer ise, ülkenin alçak basınç sisteminin etkisine girdiği ve buna bağlı olarak hava sıcaklıklarında artış yaşandığını ifade etti. Lübnan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamaya göre, toz taşıyan rüzgarların saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği, gök gürültülü sağanakların görülebileceği bildirildi.

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