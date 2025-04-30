Yeni hava durumu raporu geldi: İstanbul dahil birçok il için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenirken, vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı. Yağışların hafta boyunca aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. İl il hava durumu detayları ise Meteoroloji’nin resmi internet sitesinden takip edilebiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Akdeniz, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.