Şişe kapağıyla can suyu: Enkazdan 10 bine yakın kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yıkıma neden olduğu kentlerde kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Zamana karşı yarış sürerken, üçüncü gün enkazdan sağ çıkarılan kişiler kurtarma ekipleri ve depremzedelere umut oldu.

* Kahramanmaraş’ta yıkılan binanın enkazından anne ve iki çocuğu 64 saat sonra kurtarıldı.

* Yine Kahramanmaraş’ta depremin ardından enkaz altında kalan aynı aileden 4 çocuk, Tokat AFAD ekiplerince 64 saat sonra kurtarıldı.

* Adıyaman’da enkazda kalan 2 kardeş enkaz altından 62 saat sonra kurtarıldı. Merkezde bulunan Bereket Apartmanı’nın enkazından çıkarılan Senem ve Songül Göksu kardeşler, Ankara’daki hastanelere sevk edildi.

* 62 saat sonra bir sevindirici haber de Malatya’dan geldi. Uçbağlar Mahallesi Lale Sokak’ta yıkılan bir binanın enkazından 84 yaşındaki Fatma Sultan Çetinkaya kurtarıldı. Yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

* Adıyaman'da enkazda kalan Ümit Binicier ve Latife Bozan 61 saat sonra kurtarıldı.

* Depremin merkez üssü K.Maraş'ta yıkılan 7 katlı binanın enkazında kalan 51 yaşındaki Leyla Altun, 61 saat sonra yaralı kurtuldu.

* Yine Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Suriyeli 7 yaşındaki Reyyan Hammadi, 61 saat sonra kurtarılanlar arasında.

* Sevim Özkaya da Malatya’da 61 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.

Ahmet Hüseyin 60 saatin sonunda K.Maraş’ta altında kaldığı enkazdan böyle çıkarıldı.

60 SAAT SONRA KURTULUŞ

* Adıyaman Gölbaşı Cumhuriyet Mahallesi’nde 68 yaşındaki Hayrettin Özdil, 60 saat sonra enkazdan sağ çıktı.

* Adıyaman'da enkaz altında kalan 25 yaşındaki Esra Özen 60 saatin sonunda yaralı olarak kurtarıldı.

* Kahramanmaraş’ta yıkılan binanın enkazından 60 saat sonra sevindiren haber geldi. Zamanla yarışan ekipler, Ahmet Hüseyin’i 60 saatin sonunda bulunduğu yerden çıkardı.

* 50 yaşındaki Gülten Soğuksu, K.Maraş'ta yıkımın etkisini gösterdiği Azerbaycan Caddesi'nde 5 katlı binanın enkazından 60 saat sonra kurtarıldı.

* 31 yaşındaki Doğan Akpınar K.Maraş'ta enkaz altından 60 saat sonra sağ çıkarıldı.

* Hatay Antakya'da enkazda kalan 2 Suriyeli de 60 saat sonra kurtarılanlar arasında.

Adıyaman’da enkaz altından dayısına ulaşan Erkan Adalı kurtarıldı.

ENKAZDAN DAYISINI ARADI

* 36 yaşındaki Selahattin Kaya, Adıyaman merkezde yıkılan Menekşe Apartmanı'nın enkazından 59 saat sonra çıkarıldı.

* Yine Adıyaman’da enkaz altından telefonla dayısına ulaşan 27 yaşındaki Erkan Adalı da 57 saat sonra kurtarıldı.

* Adıyaman'daki kurtarma ekipleri 50 yaşındaki Gülay Semercioğlu'nu enkazdan 57 saat sonra sağ çıkardı.

* 29 yaşındaki Hatice Metin, Adıyaman'da enkaz altından 57 saat sonra kurtuldu.

* Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri 57 saat sonra 17 yaşındaki Ayşe Çimen'i molozların altından aldı.

* Diyarbakır Bağlar'da enkaz altında kalan Hediye Aslan, 56 saat sonra gün ışığına kavuştu.

* K.Maraş'ta enkaz altında kalan 11 yaşındaki Emine Karataş ile 58 yaşındaki Halil Tıraşçı 56 saat sonra sağ çıkarıldı.

* Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Ece Turan ve Ece Bağdidi, 56 saat sonra kurtarıldı.

Şişe kapağıyla su verdiler

Hatay’da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşındaki Muhammed bebek 44 saat sonra kurtarıldı. Ekipler 2 yaşındaki Muahmmed’e elleri ile su içirdi. 2 güne yakın enkaz altında kalan ve susayan bebeğe, şişenin kapağıyla su verildi. Enkazdan çıkarılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Elini emiyordu

Kahramanmaraş Elbistan’da depremden tam 48 saat sonra 2 aylık bir bebek kurtarıldı. Muhammed Doğan Bostan bebek molozların altından elini emerken çıkarıldı. Küçük yavru hastanede tedavi altında. Gaziantep’te yıkılan binanın altında kalan 4 aylık Duru bebek de 50 saat sonra kurtarıldı. 57 saat sonra da Adıyaman ve Hatay’dan sevindiren haberler geldi. Hatay’da enkazdan çıkarılan 4 aylık Ayşe bebek hastanede tedavi altına alındı. 57 saat sonra da Adıyaman Besni’de enkaz altında kalan 7 aylık bir bebek kurtarıldı.

Masal’ına kavuştu

1,5 yaşındaki Masal bebek, Kahramanmaraş’ta altında kaldığı enkazdan 55 saat sonra sağ çıkarıldı. Umutlu bekleyişin ardından bebeğine kavuşan baba Ömer Kıraççakalı büyük sevinç yaşadı. Bebeğini öpüp koklayan baba gözyaşlarına hakim olamadı.

Enkazdan kuşuyla birlikte çıktı

13 yaşındaki Berat Sarı, Kahramanmaraş'ta enkazdan 55 saat sonra kurtarıldı. Küçük çocuk, molozların altından elinde muhabbet kuşuyla çıktı. Berat, ambulansa götürüldüğü sırada kuşunu teyzesi Döndü Öztürk'e verdi. Küçük Berat'ın annesi Ayşe Sarı da 56 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

Çok üşüyorum baba

Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur’un söyledikleri herkesi ağlattı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 48 saat sonra ulaşılan küçük kız, kurtarma ekiplerinin yanında gördüğü babasına “Çok üşüyorum baba, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum” dedi. Yağmur’un sözleri yürekleri dağladı. Babası ise “Yaklaştılar sana Yağmur. Koltuğun oradalar, deldiler” diye kızını sakinleştirmeye çalıştı. Enkaz altından çıkarılan küçük kızın sağlık durumu iyi.

Hoş geldin oğlum

İskenderun’da enkaz altında kalan 16 yaşındaki Mahmut Salman 56 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin iş birliğiyle enkazdan çıkarılan genç, alkışlarla sedyeye taşındı. Büyük sevinç yaşayan anne Şirin Salman “Vay benim oğlum geldi” diye oğluna sarılıp öptü.

Çocuklarıyla kurtuldular

* Adıyaman'daki enkazdan bir anne ile 2 kızı 54 saat sonra kurtarıldı. Hatice Tekin ve kızları Elif ile Ayça, hastaneye kaldırıldı.

* Adıyaman Besni'de enkaz altında kalan Ahmet Aydın ile oğlu Yusuf, 54 saat sonra kurtuldu.

* Şanlıurfa Birecik'te enkaz altında kalan 27 yaşındaki Serhat Kaya depremin 52’nci saattinde, babası Müslüm Kaya da 53'üncü saatte kurtarıldı.



