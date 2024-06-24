Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan, yerleşim yerlerine de sıçrayan ve 15 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda; elektrik direğindeki iletken telin koparak, yerdeki otları tutuşturduğu belirtildi. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı ise raporu yetersiz bulup, daha detaylı ve delillendirilmiş rapor hazırlanmasını istedi.