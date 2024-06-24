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Şişli'de 5 katlı binada yangın: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi kurtartıldı.

16:11 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:26 - 24/06/2024 Pazartesi
DHA
İstanbul
İstanbul

Şişli'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Mecidiyeköy Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'taki 5 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi ile 2 evcil hayvanı, merdiven yardımıyla kurtardı.

Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.


Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın binada hasara neden oldu.



#yangın
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#İstanbul
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