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Şişli'de İETT otobüsü park halindeki otomobile çarptı: Yaralılar var

Şişli'de İETT otobüsü park halindeki otomobile çarptı: Yaralılar var

09:2613/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
DHA
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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şişli Darülaceze Caddesi'nde İETT otobüsü durak girişinde duran otomobile çarptı. Kazada otobüste ayakta duran 2 kişi yaralandı.

Şişli Darülaceze Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, İETT otobüsü durak girişinde bekleyen otomobile çarptı.

İki kişi yaralandı

Kaza, Darülaceze Caddesi Darülaceze durağı önünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kambur'un kullandığı İETT otobüsü, Darülaceze durağına yanaştığı sırada yerlerin kaygan olması nedeniyle duramayarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otobüste ayakta bulunan 2 kişi düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.


Otobüs şoförü Ömer Kambur, Otomobil duruyordu. Ben de frene bastım ama duramadım. Arkadan frene bastım ama araba aktı gitti. Arabada ayakta olan 2 kişi yere düştü dedi.



#İETT
#kaza
#Şişli

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