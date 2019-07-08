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İSTANBUL

Şişli'de maganda terörü: Sürücüyü tekme tokat dövdüler

Şişli'de trafikte akılalmaz görüntüler

İstanbul Şişli'de iki kişi trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaşırken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Haber Merkezi IHA
Şişli'de magandaların sürücüye saldırma anı
Şişli'de magandaların sürücüye saldırma anı

İstanbul Şişli Okmeydanı’nda akşam saatlerinde seyir halindeki 34 NV 0729 plakalı otomobil sürücüsü ile 06 BKK 504 plakalı araçta bulunan iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SÜRÜCÜYE TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine 34 NV 0729 plakalı otomobilden inen 2 şahıs, diğer otomobildeki sürücüyü tekme ve tokatlarla darp etti.

Şişli'de magandalardan tekme tokat dayak.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırdı. Sakinleştirilmeye çalışılan saldırganlar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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